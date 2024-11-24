"Маріуполь — Україна": "Гладіатор" у кривавому бою на голих кулаках побив американця (відео)

Спортсмен, який пережив окупацію, доніс важливий меседж навіть без слів

Український кулачний боєць Бовар Ханаков на прізвисько "Гладіатор" відновив кар’єру та успішно повернувся на ринг. У квітні 2023 року Бовар переміг Фредді Масабо з Куби, однак у лютому 2024 року програв Джеймсу Брауну, після чого оголосив про завершення кар’єри.

У поєдинку проти американця Рубена Варра Ханаков вийшов у шортах, на яких можна було побачити написи "Маріуполь" та "Україна". Про це повідомляє "Телеграф".

5-раундове побоїще, яке відбулося у Лос-Анджелесі, між Варром та Ханаковим завершилося на користь українця. Усі судді віддали перемогу Бовару – двічі по 50-45 та 49-46.

Відео бою Бовар Ханаков — Рубен Варр

Нагадаємо, Ханаков пережив російську окупацію у Маріуполі.

Таким чином, на рахунку 33-річного українського бійця 2 перемоги та 2 поразки в Лізі кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

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