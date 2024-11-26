"Предатель России": в РФ до сих пор истерят из-за слов майора Исинбаевой

Прославленная легкоатлетка отреклась от путинской армии, но стала "предательницей" в РФ

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе заявила, что не подаст руки двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой. Дело в том, что бывшая легкоатлетка публично отказалась от своего офицерского звания в РФ.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит Rutube-канал "Эмпатия Манучи". Бывшая лыжница считает Исинбаеву предательницей Родины.

"Я категорически не согласна с Леной. Я считаю, что она тоже предатель Родины. Если ты решила представлять нашу страну в МОК, как, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все популизм некий.

"Я номинальный майор российской армии". Какого х**на ты тогда раньше ходила погоны эти получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась? Наверняка какие-то получала дивиденды от этого. Что за бред-то? Просто скажи честно: "Да, я боюсь СВО, боюсь за своих детей". Развернулась и уехала. Мне кажется, тогда бы к ней люди по-другому относились.

Мне кажется, она такой человек, который может взять в любой момент билет и приехать домой. Вот прямо вообще предатель – конечно, нет. Но если я сейчас бы с ней встретилась, то руки, чтобы поздороваться, не подала бы", – сказала Вяльбе.

Напомним, после отречения от Путина Исинбаева сохранила свой пост в Международном олимпийском комитете (МОК). Это вызвало бурную реакцию в РФ. В России даже переименовали стадион, названный в ее честь.