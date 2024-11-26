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Просила сина завершити кар’єру: що відомо про маму Олександра Усика

Автор
Наталія Дума
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Автор
Маму Олександра Усика звати Надія Петрівна
Маму Олександра Усика звати Надія Петрівна. Фото Колаж Телеграфу

Мама боксера завжди підтримувала сина у спорті, але після бою з Ф'юрі запропонувала завершити кар'єру

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, який показав свою форму за місяць до реваншу з Тайсоном Ф’юрі, втратив батька у 2012 році. Саме батьки відіграли важливу роль у становленні Олександра Усика як боксера, адже завжди підтримували сина у його прагненні до спортивної кар’єри.

Відомо, що батько Олександра Усика воював в Афганістані та отримав два поранення. Мама боксера завжди була надійним тилом і підтримувала сина та чоловіка. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про маму Олександра Усика.

Мама Олександра Усика — що відомо

Мати Олександра, Надія, родом із Чернігівщини, а його батько Олександр — народився на Сумщині. Коли вони познайомилися, вирішили переїхати у Сімферополь, де і народився їхній старший син, а згодом на Чернігівщину.

Мама Олекснадра Усика

Надія Петрівна була домогосподаркою, яка присвятила себе вихованню дітей і створенню сприятливої атмосфери в сім'ї. Зокрема, вона забезпечувала підтримку Олександру під час його перших спортивних кроків, коли він почав займатися футболом, а згодом і боксом.

Олександр Усик з мамою

Після бою Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі 18 травня, мама вмовляла його завершити кар’єру боксера. Однак чемпіон заявив, що не планує робити це найближчим часом. "Я продовжуватиму займатися боксом, адже я люблю бокс. Я відчуваю, що в мене ще є сила. Це моє життя. Я залишаюся в боксі. Мамо, я люблю тебе" — відповів Олександр Усик.

Олександр Усик з мамою

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Олександр Усик до того, як про нього дізнався весь світ. Ми пригадали, яким легенда українського боксу був у юні роки.

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