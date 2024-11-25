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Стала майстром спорту з акробатики: що відомо та як виглядає дружина боксера Ломаченка

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Дружина Василя Ломаченка
Дружина Василя Ломаченка. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

Дружина боксера уникає публічності

Василь Ломаченко — відомий український боксер, який не засуджує Росію за війну проти України, а також підтримує Українську православну церкву Московського патріархату. Про особисте спортсмен говорить не часто.

"Телеграф" розповість, хто є дружиною боксера та чим займається жінка.

Що відомо про дружину Василя Ломаченка

Боксер познайомився з майбутньою дружиною, Оленою Жорняк ще в дитинстві, у рідному Білгород-Дністровському. Дівчина займалася акробатикою під керівництвом мами Василя, майстра спорту Тетяни Ломаченко. Цю ж секцію відвідувала сестра спортсмена — Анастасія.

Знайомство майбутнього подружжя відбулося у спортзалі, коли їм було 10 років. Однак симпатія з'явилась не одразу. Стосунки почали розвиватися, коли обоє вступили до педучилища. До того часу Олена встигла стати майстром спорту, побудувавши успішну кар'єру в спортивній акробатиці.

Фото: Bessarabia Inform

Василь у цей час також активно розвивав свою боксерську кар'єру та згодом переміг на чемпіонаті світу з боксу. Пізніше закохані відіграли скромне весілля та у 2011 році вперше стали батьками. У них народився син, якого назвали, як і батька спортсмена, Анатолій. Хрещеним батьком немовля став чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Фото з мережі

Через 2 роки в подружжя з'явилась донька Вікторія. Дівчинка, як і мама та бабуся, займається спортивною акробатикою. А от син Ломаченка — Анатолій — як і батько, пішов у бокс.

Фото з мережі

Раніше Ломаченко розповідав, що мріє побудувати великий будинок для їхньої родини, аби в ньому поміщалося троє-четверо дітей.

Олена має приватну сторінку в інстаграмі, тож очевидно, вона не хоче бути публічною. У шапці профілю жінка написала, що є православною християнкою. Ймовірно, вона також підтримує Українську православну церкву Московського патріархату, як і її чоловік.

Фото з мережі
Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Він був одружений двічі.

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#Дружина #Василь Ломаченко