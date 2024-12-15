Федерація олімпійського виду спорту повертає Росію на турніри

Міжнародна федерація допустить представників РФ на міжнародні змагання

Російських лучників до 21 року допустять до міжнародних змагань. Це, схоже, відбудеться, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке забирає життя українських спортсменів, зокрема лучників.

Про це у коментарі для "Р-Спорт" повідомив президент Російської федерації стрільби з лука Володимир Єшеєв. За його словами, росіян допустять навіть до командних змагань, а питання щодо національної команди РФ вирішується.

"На виконкомі міжнародної федерації стрільби з лука (World Archery) було прийнято рішення, що відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) наші юніорські, молодіжні та кадетські команди з 2025 року офіційно допущені до участі у міжнародних змаганнях під нею.

Щодо дорослих спортсменів питання вирішується, все поки що на паузі”, — розповів Єшеєв.

Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень. Подібне рішення було ухвалено і щодо Олімпіади-2024 у Парижі.