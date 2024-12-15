Федерация олимпийского вида спорта возвращает Россию на турниры

Международная федерация допустит представителей РФ на международные соревнования

Российских лучников до 21 года допустят до международных соревнований. Это, похоже, произойдет, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое уносит жизни украинских спортсменов, в частности лучников.

Об этом в комментарии для "Р-Спорт" сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. По его словам, россиян допустят даже к командным соревнованиям, а вопрос по национальной команде РФ решается.

"На исполкоме международной федерации стрельбы из лука (World Archery) было принято решение, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) наши юниорские, молодежные и кадетские команды с 2025 года официально допущены к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

По взрослым спортсменам вопрос решается, все пока на паузе", — рассказал Ешеев.

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Подобное решение было принято и по Олимпиаде-2024.