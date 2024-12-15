Федерация олимпийского вида спорта возвращает Россию на турниры
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Международная федерация допустит представителей РФ на международные соревнования
Российских лучников до 21 года допустят до международных соревнований. Это, похоже, произойдет, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое уносит жизни украинских спортсменов, в частности лучников.
Об этом в комментарии для "Р-Спорт" сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. По его словам, россиян допустят даже к командным соревнованиям, а вопрос по национальной команде РФ решается.
"На исполкоме международной федерации стрельбы из лука (World Archery) было принято решение, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) наши юниорские, молодежные и кадетские команды с 2025 года официально допущены к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
По взрослым спортсменам вопрос решается, все пока на паузе", — рассказал Ешеев.
Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Подобное решение было принято и по Олимпиаде-2024.