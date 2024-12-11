"У СІЗО не взяли": Мілевський відреагував на скандал із договірними матчами (відео)

Спортсмен зробив заяву

Ексфутболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський емоційно відреагував на чутки про зв’язок із договірними матчами. Напередодні правоохоронці оголосили підозру учаснику злочинної групи, а у мережі з’явилася інформація, що у справі замішаний "Міля".

Фігуранти організовували договірні матчі з кіберфуболу, настільного тенісу, футболу, кібербаскетболу для подальшого отримання неправомірної вигоди через букмекерські контори, передає пресслужба Кіберполіції. Мілевський на своєму telegram-каналі заявив, що хтось наживається на його імені.

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"Всім привіт. Сиджу на кухні. О***ваю. З цих усіх рухів навколо мене. Якийсь п***рас придумав якусь історію за рахунок імені, за рахунок прізвища. Завтра скажуть убивця… Таке нахабство на себе брати, таку відповідальність. Збираюся на день народження. У СІЗО не взяли, на базі", — заявив Мілевський.

Зазначимо, у січні 2024 року поліція вже приходила з обшуками до Мілевського. Артем розповідав, що правоохоронці вибили йому скляні двері. Також у вересні 2024 року у будинку, де мешкав "Міля", знову пройшов обшук. Обшуки були пов’язані зі справою про договірні матчі, фігурантом у яких виступає друг Мілевського.