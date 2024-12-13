Українська спортсменка засвітила пишні груди в Дубаї (фото)

Спортсменка поплавала у басейні на тлі хмарочосів

Популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, що спеціалізується на потрійному стрибку, відпочиває у Дубаї (ОАЕ). Марина відвідала курортне місто разом із чоловіком, плавцем Михайлом Романчуком.

Відповідні знімки спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram Марина вперше побувала в Дубаї.

Стрибунка в довжину зробила кілька знімків з басейну на висоті 50-го поверху. Для цього Марина приміряла чорний купальник із глибоким декольте, яке підкреслює фігуру спортсменки.

"Мій перший візит до Дубаю. Масштаби та краса цього міста вражають, а ще у мене є мрія потрапити в деякі особливі місця тут", — написала Бех-Романчук, прикріпивши кілька фото.

Марина Бех-Романчук у Дубаї

Нагадаємо, 2024 року травми переслідували Бех-Романчук аж до Олімпіади, де українка сенсаційно не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання, через що в Парижі стався скандал. Спортсменка в міжсезоння активно веде популярний блог в Instagram, де за її життям стежать понад 500 тисяч людей.