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Спортсменка, яка стала ворогом Росії через футболку Зеленського на ЧС, показала новий образ із Путіним (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Корнелія Дудайте Новина оновлена 14 грудня 2024, 17:20
Корнелія Дудайте. Фото instagram.com/smoltown.girl

Дівчина влаштувала протест на чемпіонаті світу, а після скарги росіянина її вигнали з турніру

Литовська спортсменка Корнелія Дудайте отримує величезну підтримку від українців після інциденту на чемпіонаті світу з функціональних видів спорту в Будапешті (Угорщина). Напередодні її дискваліфікували після того, як вона прийшла на змагання у футболці "make russia small again" ("зробимо Росію знову маленькою"). Саме у такій футболці нещодавно з'явився на публіці президент України Володимир Зеленський.

На цьому Корнелія не зупинилася і приміряла ще кілька нарядів, які, напевно, не сподобаються путіністам. Відповідні знімки та відео спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дуже багато любові та підтримки. Я відповім на всі повідомлення, як тільки відпочину. Все буде Україна!" — написала Корнелія у сторіс.

На одній із футболок можна побачити напис: "Путін — при**рок", а на іншій "До біса Путіна". Крім того, подруга Корнелії на одному зі знімків позує у футболці з написом "Крим — Україна".

Корнелія Дудайте одягнула футболку з Путіним
Корнелія Дудайте одягла футболку з написом "до біса Путіна"

Додамо, що після дискваліфікації Дудайте збірна Литви знялася з турніру. Це рішення було мотивоване тим, що організатори не зуміли забезпечити "нейтральний" статус росіянам, які хвалилися своєю символікою навіть у прямому етері.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень. Подібне рішення було ухвалено і щодо Олімпіади-2024.

Теги:
#Угорщина #РФ #Литва