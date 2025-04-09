Трамп назвав спортсмена-путініста "великим"

Хокеїст є засновником руху Putin Team

Президент США Дональд Трамп назвав хоккеїста-путініста Олександра Овечкіна "великим". Це сталося після того, як спортсмен забив 895-й гол у регулярному сезоні Національної хокейної ліги (НХЛ) та побив рекорд канадця Уейна Гретцкі.

Про це він сказав, виступаючи перед працівниками вугільної промисловості в Білому домі. Його виступи показували в ефірі американського телебачення.

"Великий джентльмен щойно побив рекорд Уейна Гретцкі. Великий — це Уейн Гретцкі, але у нас є ще один великий — він щойно побив рекорд, який великий", — сказав Трамп.

Зазначимо, Овечкін виступає за "Вашингтон", але є засновником руху Putin Team і активно підтримує главу Кремля. До речі, сам Путін зробив подарунок Овечкіну на весіллі спортсмена.

Як повідомлялося раніше, 6 квітня Овечкін забив 895-й гол у регулярному сезоні Національної хокейної ліги (НХЛ) і став рекордсменом. Із цього приводу йому влаштували цілу церемонію.