У Держдумі примудрилися пов’язати рекорд путініста Овечкіна з блокадою Ленінграда

У мережі лише посміялися зі слів росіянки

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми Світлана Журова примудрилася порівняти потенційний рекорд російського хокеїста "Вашингтона" Олександра Овечкіна з блокадою Ленінграда. Напередодні Овечкін повторив рекорд Вейна Грецкі за кількістю забитих шайб у регулярному сезоні Національної хокейної ліги (НХЛ).

Відповідний коментар Журова наводить aif.ru. За її словами, рекорд Овечкіна має сакральний зміст.

"Я вболіваю зараз за 895-й гол, ще вболіваю за 900-й, тому що 900 для мене, як людини з Санкт-Петербурга, це дуже важлива цифра.

Майже 900 днів наше місто було у блокаді під час Великої Вітчизняної війни. Тому цифра 900, 80-річчя Перемоги для мене знаково звучить, маю таку асоціацію. Було б чудово, якби Саша забив 900 шайбу.

Якщо Грецкі себе повністю присвятив лише НХЛ, то Саша має ще таку історію. Він створив Putin Team, він дуже багато благодійності займається.

Сашко такий дуже цілісний, правильний хлопець", – заявила Журова.

Світлана Журова

У мережі лише посміялися зі слів Журової.

Зазначимо, 39-річний Овечкін закинув 894 шайбу в регулярному сезоні НХЛ і повторив рекорд Грецкі, розділивши з ним звання найкращого снайпера в історії найсильнішої хокейної ліги. Очікується, що росіянин поб’є досягнення канадця цього сезону. Раніше депутат Держдуми РФ Олег Матвейчев заявив, що англосакси завадять Овечкіну побити рекорд канадця Гретцкі.