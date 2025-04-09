Трамп назвал спортсмена-путиниста "великим"

Хоккеист является основателем движения Putin Team

Президент США Дональд Трамп назвал хокеиста-путиниста Александра Овечкина "великим". Это случилось после того, как спортсмен забил 895-й гол в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Об этом он сказал выступая перед работниками угольной промышленности в Белом доме. Его выступление показывали в эфире американского телевидения.

"Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Великий — это Уэйн Гретцки, но у нас есть еще один великий — он только что побил рекорд, который велик", — сказал Трамп.

Отметим, Овечкин выступает за "Вашингтон", но является основателем движения Putin Team и активно поддерживает главу Кремля. К слову, сам Путин сделал подарок Овечкину на свадьбе спортсмена. После полномасштабного вторжения путинских войск в Украину НХЛ никак не отреагировала на связь спортсмена с президентом РФ, хотя лигу критиковали за это.

Как сообщалось ранее, 6 апреля Овечкин забил 895-й гол в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал рекордсменом. По этому поводу ему устроили целую церемонию.