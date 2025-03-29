У Росії вже готуються відзначати рекорд хокеїста, який грає у північноамериканській лізі

Депутат Держдуми РФ Олег Матвейчев боїться, що англосакси завадять російському хокеїсту Олександру Овечкіну побити рекорд канадця Вейна Грецкі за кількістю шайб у регулярному сезоні НХЛ. До речі, легенда хокею Домінік Гашек закликав фанатів не радіти цьому досягненню росіянина.

Відповідний коментар Матвейчева наводить bookmaker-ratings.ru. Крім того, депутат виступив проти нового свята у Росії на честь рекорду Овечкіна.

"Господи, ну навіщо вже вихідним? Це буде занадто, у нас в Росії й так дуже багато вихідних днів".

Звичайно, вся країна стежить, всі дуже хвилюємося, тому що чекаємо на будь-які підлості якісь англосаксонські фанати можуть спробувати перешкодити виконанню цього рекорду", – заявив Матвейчев.

Нагадаємо, на рахунку Овечкіна 889 голів у регулярних чемпіонатах НХЛ, щоб побити рекорд Грецкі, 39-річному росіянину залишилося закинути шість шайб. Додамо, що Олександр є засновником Putin Team – громадський рух на підтримку президента РФ Володимира Путіна.

Зазначимо, Гашек активно виступає проти "руського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Домініка часто ображають у РФ.