Російський спортсмен увійшов у історію НХЛ

У неділю, 6 квітня, російський хокеїст "Вашингтона" Олександр Овечкін забив 895-й гол у регулярному сезоні Національної хокейної ліги (НХЛ) та побив рекорд канадця Вейна Грецкі. У США Овечкін фактично став національним героєм, попри те, що спортсмен є затятим шанувальником президента РФ Володимира Путіна.

Овечкін забив рекордну шайбу у ворота "Айлендерса". Про це повідомляє "Телеграф".

У другому періоді "Вашингтон" реалізував більшість, наконечником атаки виступив Овечкін. Після цього матч було перервано. НХЛ організувала для путініста цілу церемонію, під час якої хокеїст подякував росіянам, а американські фанати влаштували йому овації.

Відео рекордної шайби Овечкіна у НХЛ:

Зазначимо, Овечкін є засновником руху Putin Team та активно підтримує главу Кремля. До речі, Путін зробив подарунок Овечкіну на весіллі спортсмена. Після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну НХЛ ніяк не відреагувала на зв'язки хокеїста з президентом РФ, хоч лігу критикували за це.

Раніше у РФ рекорд Овечкіна порівняли з блокадою Ленінграда. До речі, у Росії на рівні Держдуми робили заяву про те, що англосакси завадять Овечкіну побити рекорд.