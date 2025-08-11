"Пафос" - "Динамо": букмекери дали невтішний прогноз для киян у Лізі чемпіонів

Аналітики вважають, що "Динамо" вилетить із відбору Ліги чемпіонів

У вівторок, 12 серпня, "Динамо" зіграє гостьову гру з "Пафосом" у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Пафос" — "Динамо".

На думку букмекерів, Біло-сині є невеликими фаворитами другого поєдинку, попри поразку у першій грі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці оцінили ймовірність перемоги киян у гостях у 40%. Разом з тим тріумф господарів менш ймовірний — 32%. Проте український клуб має менше шансів на вихід у наступний раунд відбору ЛЧ – коефіцієнт 2,41 на "Динамо" проти 1,57 за "Пафос".

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги чемпіонів "Пафос" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Пафоса" 3,45 — нічия 3,50 — перемога "Динамо" 2,15)

William Hill: (3,10 — 3,25 — 2,05)

Bwin: (2,95 — 3,30 — 2,30)

Зустріч "Пафос" — "Динамо" відбудеться у Лімасолі (Кіпр) на однойменній арені. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру у прямому етері в Україні. Перший матч, який відбувся у Польщі, завершився перемогою кіпріотів з рахунком 1:0.

Переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" та "Пафосу" вийде у вирішальний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари "Лех" (Польща)/"Црвена Звєзда" (Сербія). Невдаха "дуелі" вилетить у раунд плей-оф Ліги Європи, де проведе поєдинок з переможцем пари "Маккабі" Тель-Авів — "Хамрун Спартанс".

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0 та вийшли на "Пафос". Кіпрський клуб напередодні вибив із турніру "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".