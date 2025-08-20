"Маккабі" – "Динамо": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги Європи

Фахівці не бачать явного фаворита у першій грі

У четвер, 21 серпня, "Динамо" зіграє перший відбірковий стиковий поєдинок Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Маккабі" — "Динамо".

На думку букмекерів, шанси команд у першій зустрічі рівні. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики дають ймовірність 37% на успіх "Маккабі" у першій грі та 36% — на тріумф "Динамо". Що стосується 2-матчевого протистояння, то тут справи інші — кияни невеликі фаворити. На вихід Біло-синіх в основний етап ЛЄ фахівці дають коефіцієнт 1,70 проти 2,15 за Маккабі.

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги Європи "Маккабі" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Маккабі" 2,65 — нічия 3,55 — перемога "Динамо" 2,64)

William Hill: (2,50 — 3,25 — 2,50)

Bwin: (2,55 — 3,40 — 2,55)

Гра "Маккабі" — "Динамо" відбудеться на "ТСЦ Арені" у Бачко-Тополі (Сербія). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де та коли безкоштовно дивитися цей матч в Україні. Зустріч-відповідь відбудеться 28 серпня в Любліні (Польща).

Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи.

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".