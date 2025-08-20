"Маккаби" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевский клуб находится в двух шагах от основного этапа ЛЕ

В четверг, 21 августа, "Динамо" и "Маккаби" Тель-Авив проведут первый поединок стыкового раунда отбора Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. Накануне киевляне единолично возглавили турнирную таблицу в чемпионате Украины.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Маккаби" — "Динамо". Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Маккаби" — "Динамо" (обновляется)

Новости перед игрой

Где смотреть матч "Маккаби" — "Динамо"

В прямом эфире в Украине игру "Маккаби" — "Динамо" покажет "Київстар ТБ" и "2+2". Обе платформы покажут игру бесплатно, правда, на сервисе "Київстар ТБ" необходима регистрация. Игра состоится на "ТСЦ Арене" в Бачко-Тополе (Сербия).

Прогноз букмекеров на матч "Маккаби" — "Динамо"

По мнению букмекеров, шансы команд в первой встрече равны. Аналитики дают вероятность 37% на успех "Маккаби" в первой игре и 36% — на триумф "Динамо". Что касается 2-матчевого противостояния, то здесь дела обстоят иначе — киевляне небольшие фавориты. На выход Бело-синих в основной этап ЛЕ специалисты дают коэффициент 1,70 против 2,15 за "Маккаби".

История встреч

"Динамо" и "Маккаби" встречались между собой 4 раза. Киевляне дважды побеждали, 2 раза была зафиксирована ничья. В последний раз клубы встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов 2015/16. Тогда Бело-синие дважды победили израильтян (2:0, 1:0).

Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".