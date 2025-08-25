Футбольне поле в Росії з "непробивними" воротами розсмішило мережу (відео)

У ці ворота забити неможливо

У Казані (Республіка Татарстан, РФ) з’явилося футбольне поле, яке, напевно, складе конкуренцію "шестикутнику" в Балашихі (Московська область, РФ). До речі, поле в Підмосков’ї перетворилося на мем.

Цього разу російські комунальники не наплутали з кількістю кутів, однак все одно повеселили мережу. Про це повідомляє telegram-канал Mash Iptash.

Повідомляється, що у Казані з’явилося футбольне поле з "непробивними" воротами. Будівельники залишили ворота на одному боці за парканом. Через це забити гол у них просто неможливо. Іншу частину поля поки не обнесено огорожею.

Розробка найкращих казанських інженерів з’явилася на Фатиха Амірхана. Тепер батьки можуть бути спокійні: м’яч точно нікому у голову не прилетить. Mash Iptash

Зрозуміло, що ремонтні роботи на полі ще не закінчені, проте видно, що ворота стоять на своєму спеціально виділеному місці, що викликає питання до будівельників. Поле вже стало мемом у мережі. Користувачі жартують, що таке ноу-хау потрібне російському футболу.

Нагадаємо, "шестикутний" стадіон у Балашисі відремонтували після розголосу, проте лише розсмішили всіх. Російські комунальники не вигадали нічого кращого, ніж просто "обрізати" поле.