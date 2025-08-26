У Франції стався скандал із українським прапором (фото)

Вболівальник прийшов на футбол з українським прапором повболівати за клуб, в якому грає українець

У Франції адміністрація стадіону вигнала українського військового з арени через прапор України з гербом. Скандальний інцидент стався в Парижі на "Парк де Пренс" під час матчу 2-го туру Ліги 1 ПСЖ — "Анже".

Про це повідомляє telegram-канал "Дніпрянин". За інформацією джерела, співробітники арени з неназваних причин вимагали прибрати синьо-жовтий стяг з гербом України, хоча за ПСЖ виступає українець Ілля Забарний.

Військовий із позивним "Дніпрянин" приїхав у відпустку до Парижа і вирішив сходити на великий футбол. Із собою захисник України взяв національний прапор, який розгорнув на трибунах. Після цього у нього відбулася серія конфліктів зі співробітниками стадіону, а після дзвінка з дирекції ПСЖ його змушували прибрати прапор. "Дніпрянин" у відповідь демонстративно пішов.

Ілля Забарний наш українець, у них був у заявці на цей матч, а вони таке враження перше чують про нашу країну, я вже не говорю про те, що у нас війна! Військовий "Дніпрянин"

"Дніпрянин" з прапором України

Повна заява військового про ситуацію на стадіоні

Нагадаємо, Забарний перейшов у французький суперклуб у середині серпня, попри наявність росіянина Матвія Сафонова у складі парижан. Очікувалося, що представник РФ залишить "Парі Сен-Жермен", проте він не хоче залишати клуб.

І Забарний, і Сафонов так і не зіграли у грі проти "Тоттенгема" у Суперкубку УЄФА, українець навіть не потрапив у заявку на гру. Парижани здобули перемогу з рахунком 2:2 (4:3 за пенальті). І росіянин, і українець брали участь у церемонії нагородження, де між ними стався курйозний момент після того, як Ілля підняв Кубок.