Ліга чемпіонів: онлайн-трансляція жеребкування загального етапу

У європейському футболі починається найцікавіше

У четвер, 28 серпня, у Grimaldi Forum у Монако відбудеться жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У поточній кампанії лише одна українська команда ("Динамо" Київ) претендувала на вихід до ЛЧ, проте Біло-Сині програли у відборі "Пафосу" (Кіпр).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів. Початок заходу о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів (оновлюється)

Жеребкування розпочалося!

На сцену вийшов легендарний хавбек "Мілана" та "Реала" Кака. Бразилець та швед допомагатимуть у проведенні жеребкування.

Кака

Обличчям нового формату ЛЧ із системою ліги замість груп є Златан Ібрагімович. Він приїхав до Монако. Ібрагімович отримав президентську премію УЄФА від Чеферіна.

Златан Ібрагімович

Президент УЄФА Александер Чеферін також у Монако. Він вручив спеціальну нагороду "Челсі" за перемогу у всіх клубних турнірах.

Александер Чеферін

19:00 — Пролунав гімн ЛЧ та на сцену вийшли провідні церемонії — Педро Пінту та Решмін Чоудхурі.

Перед початком жеребкування 36 команд було розподілено на 4 кошики згідно з рейтингом УЄФА.

Учасники жеребкування

Кошик 1

1. "Парі Сен-Жермен" (FRA)

2. "Реал" (ESP)

3. "Манчестер Сіті" (ENG)

4. "Баварія" (GER)

5. "Ліверпуль" (ENG)

6. "Інтер" (ITA)

7. "Челсі" (ENG)

8. "Боруссія" Дортмунд (GER)

9. "Барселона" (ESP)

Кошик 2

10. "Арсенал" (ENG)

11. "Баєр" (GER)

12. "Атлетіко" (ESP)

13. "Бенфіка" (POR)

14. "Аталанта" (ITA)

15. "Вільяреал" (ESP)

16. "Ювентус" (ITA)

17. "Айнтрахт" (GER)

18. "Брюгге" (BEL)

Кошик 3

19. "Тоттенгем" (ENG)

20. ПСВ (NED)

21. "Аякс" (NED)

22. "Наполі" (ITA)

23. "Спортінг" (POR)

24. "Олімпіакос" (GRE)

25. "Славія" (CZE)

26. "Буде-Глімт" (NOR)

27. "Олімпік" (FRA)

Кошик 4

28. "Копенгаген" (DEN)

29. "Монако" (FRA)

30. "Галатасарай" (TUR)

31. "Юніон" (BEL)

32. "Карабах" (AZE)

33. "Атлетік" (ESP)

34. "Ньюкасл" (ENG)

35. "Пафос" (CYP)

36. "Кайрат" (KAZ)

Система жеребкування

Жеребкування проводиться у цифровому форматі та визначає пари на загальному етапі. Кожна команда отримає по 2 суперники з кожного кошика. Клуби з однієї асоціації не можуть перетинатися на цій стадії. Крім того, будь-яка команда може зіграти максимум із двома суперниками з однієї асоціації. Розклад усіх матчів основного етапу буде оприлюднено 30 серпня.

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" наразі бореться за попадання в основний етап Ліги Європи, "Шахтар" — у 4-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. "Полісся" пробилося до 4-го раунду відбору ЛК, а "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфай-раунді ЛК.