Ліга чемпіонів: онлайн-трансляція жеребкування загального етапу
-
-
У європейському футболі починається найцікавіше
У четвер, 28 серпня, у Grimaldi Forum у Монако відбудеться жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У поточній кампанії лише одна українська команда ("Динамо" Київ) претендувала на вихід до ЛЧ, проте Біло-Сині програли у відборі "Пафосу" (Кіпр).
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів. Початок заходу о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів (оновлюється)
Жеребкування розпочалося!
На сцену вийшов легендарний хавбек "Мілана" та "Реала" Кака. Бразилець та швед допомагатимуть у проведенні жеребкування.
Обличчям нового формату ЛЧ із системою ліги замість груп є Златан Ібрагімович. Він приїхав до Монако. Ібрагімович отримав президентську премію УЄФА від Чеферіна.
Президент УЄФА Александер Чеферін також у Монако. Він вручив спеціальну нагороду "Челсі" за перемогу у всіх клубних турнірах.
19:00 — Пролунав гімн ЛЧ та на сцену вийшли провідні церемонії — Педро Пінту та Решмін Чоудхурі.
Перед початком жеребкування 36 команд було розподілено на 4 кошики згідно з рейтингом УЄФА.
Учасники жеребкування
Кошик 1
- 1. "Парі Сен-Жермен" (FRA)
- 2. "Реал" (ESP)
- 3. "Манчестер Сіті" (ENG)
- 4. "Баварія" (GER)
- 5. "Ліверпуль" (ENG)
- 6. "Інтер" (ITA)
- 7. "Челсі" (ENG)
- 8. "Боруссія" Дортмунд (GER)
- 9. "Барселона" (ESP)
Кошик 2
- 10. "Арсенал" (ENG)
- 11. "Баєр" (GER)
- 12. "Атлетіко" (ESP)
- 13. "Бенфіка" (POR)
- 14. "Аталанта" (ITA)
- 15. "Вільяреал" (ESP)
- 16. "Ювентус" (ITA)
- 17. "Айнтрахт" (GER)
- 18. "Брюгге" (BEL)
Кошик 3
- 19. "Тоттенгем" (ENG)
- 20. ПСВ (NED)
- 21. "Аякс" (NED)
- 22. "Наполі" (ITA)
- 23. "Спортінг" (POR)
- 24. "Олімпіакос" (GRE)
- 25. "Славія" (CZE)
- 26. "Буде-Глімт" (NOR)
- 27. "Олімпік" (FRA)
Кошик 4
- 28. "Копенгаген" (DEN)
- 29. "Монако" (FRA)
- 30. "Галатасарай" (TUR)
- 31. "Юніон" (BEL)
- 32. "Карабах" (AZE)
- 33. "Атлетік" (ESP)
- 34. "Ньюкасл" (ENG)
- 35. "Пафос" (CYP)
- 36. "Кайрат" (KAZ)
Система жеребкування
Жеребкування проводиться у цифровому форматі та визначає пари на загальному етапі. Кожна команда отримає по 2 суперники з кожного кошика. Клуби з однієї асоціації не можуть перетинатися на цій стадії. Крім того, будь-яка команда може зіграти максимум із двома суперниками з однієї асоціації. Розклад усіх матчів основного етапу буде оприлюднено 30 серпня.
Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" наразі бореться за попадання в основний етап Ліги Європи, "Шахтар" — у 4-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. "Полісся" пробилося до 4-го раунду відбору ЛК, а "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфай-раунді ЛК.