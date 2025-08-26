У футболі терміново змінили правила через кмітливість тренера: "переграв і знищив" (відео)

Тренер знайшов лазівку у правилах футболу

У деяких професійних футбольних лігах іде тестування нового правила, яке дозволяє робити тренерам запити на перегляд VAR (система відеодопомоги арбітрам). В італійській Серії С тренер пішов на хитрість, щоб скасувати другу жовту картку своєму гравцю, і йому це вдалося!

Унікальний випадок стався у матчі "Карпі" — "Ювентус" U-23. Про це повідомляє corriereromagna.

На 78-й хвилині матчу рефері Франческо Заго показав другу жовту картку захиснику господарів за гру рукою, після чого його вилучили. Головний тренер "Карпі" Стефано Кассані попросив арбітра дати своєму гравцеві пряму червону картку (за переривання явної можливості забити гол). Це зобов’язало суддю подивитися відеоповтор, на якому він зрозумів, що захисник не грав рукою, а м’яч влучив йому у груди. У результаті рефері скасував і вилучення, і друге попередження.

Зазначимо, VAR втручається в епізод, якщо була гра рукою, фол на пенальті або пряме вилучення. При цьому система не скасовує неправильні аути, кутові, жовті картки (як було в матчі — Ред.) та штрафні. Таким чином, Кассані за допомогою своєї кмітливості перевів епізод у категорію, коли VAR включається (перевірка прямого вилучення гравця).

Випадок у Серії С стане унікальним у футболі. Річ у тому, що наступного дня ФІФА заборонила суддям приймати "челенджі" про перегляд рішень проти своєї команди, оскільки це суперечить принципам використання цього інструменту.

Момент із запитом тренера дивитись з 2:56

У мережі захоплюються тренерською кмітливістю. Користувачі жартують, що наставник "переграв та знищив" правила.

Раніше шведський клуб Torns IF з третього за силою дивізіону країни знайшов лазівку у футболі, яка дозволяє легко обійти правило положення поза грою. Цікаво, що Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) вивчила відео шведського клубу.