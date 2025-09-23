Бразилець пропіарив російську компанію

У вівторок, 23 вересня, у мережі з’явилася реклама російської букмекерської компанії WINLINE. Все б нічого, але обличчям бренду став легендарний бразильський футболіст Роналдінью на прізвисько "Чарівник", який напередодні вручав "Золотий м’яч-2025" Усману Дембеле.

У мережі розкритикували знаменитого футболіста, який вирішив заробити криваві російські карбованці. Приміром, журналіст Роман Бебех нагадав, як бразилець у 2017 році зіграв у футбол із головою Чечні Рамзаном Кадировим у матчі, присвяченому ювілею президента РФ Володимира Путіна.

Вчора вручив Золотий м’яч, сьогодні партнер росіян. Роналдінью офіційно став послом російського букмекера Вінлайн. Для зйомок рекламного промо зірковий бразилець, мабуть, приїхав до РФ, де відвідав місцеві двори. Хоча дивує це когось з огляду на те, що у 2017-му Роналдінью зіграв в одній команді з Рамзаном Кадировим у матчі на 65-річчя Путіна? "Бомбардир"

Нагадаємо, у 2017 році Кадиров привіз зірок футболу, зокрема Роналдінью, до Чечні, де було зіграно футбольний матч на честь 65-річчя Путіна.

Довідка: Роналдінью — видатний бразильський футболіст, який прославився завдяки своїй фантастичній техніці, чемпіон світу-2002, володар "Золотого м’яча-2005". У Європі грав за ПСЖ, "Барселону" та "Мілан".

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну. УЄФА намагався пом’якшити санкції проти російського футболу, проте нарвався на протест низки європейських країн. Наразі про повернення РФ у світовий футбол говорять лише у кулуарах організації.