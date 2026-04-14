АЗ — "Шахтар": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги конференцій

У четвер, 16 квітня, Гірники зіграють гру-відповідь проти нідерландського клубу АЗ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу АЗ — "Шахтар".

Що потрібно знати

АЗ — фаворит зустрічі

Гірники – фаворити 2-матчевого протистояння

ШІ ставить на перемогу господарів

На думку букмекерів, АЗ – беззаперечний фаворит поєдинку. Про це повідомляє "Телеграф".

Аналітики vbet пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,97 на перемогу нідерландців. Нічия та тріумф "Шахтаря" менш ймовірні — коефіцієнти 3,65 і 3,61 відповідно.

Додамо, фахівці вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1 – коефіцієнт 6,60.

Штучний інтелект ChatGPT вважає, що гра завершиться з рахунком 1:1 чи 2:1 на користь АЗ. ШІ вбачає АЗ фаворитом через фактор домашнього поля.

Редакція "Телеграф" припускає, що "Шахтар" програє з різницею в 1 або 2 м’ячі, що не завадить Гірникам пробитися до півфіналу 3-го за силою єврокубка.

Переможець 2-матчевого протистояння вийде до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє проти переможця дуелі "Крістал Пелас" — "Фіорентина". У першій грі "Шахтар" розгромив АЗ із рахунком 3:0.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-офф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2).