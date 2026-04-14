АЗ - "Шахтер": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги конференций

АЗ — фаворит матча, но не противостояния

В четверг, 16 апреля, Горняки сыграют ответную игру против нидерландского клуба АЗ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча АЗ — "Шахтер".

АЗ — фаворит встречи

Горняки — фавориты 2-матчевого противостояния

ИИ ставит на победу хозяев

По мнению букмекеров, АЗ — безоговорочный фаворит поединка. Об этом сообщает "Телеграф".

Аналитики vbet предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,97 на победу нидерландцев. Ничья и триумф "Шахтера" менее вероятны — коэффициенты 3,65 и 3,61 соответственно.

Добавим, что специалисты считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1 — коэффициент 6,60.

Искусственный интеллект ChatGPT считает, что игра завершится со счетом 1:1 или 2:1 в пользу АЗ. ИИ видит АЗ фаворитом из-за фактора домашнего поля.

Редакция "Телеграф" предполагает, что "Шахтер" проиграет с разницей в 1 или 2 мяча, что не помешает Горнякам пробиться в полуфинал 3-го по силе еврокубка.

Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против победителя дуэли "Кристал Пэлас" — "Фиорентина". В первой игре "Шахтер" разгромил АЗ со счетом 3:0.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0). На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2).