Як посмажити баклажани без жиру: хитрість, про яку мало хто знає
Під час смаження баклажани вбирають багато олії, але це можна виправити
Баклажани люблять чимало людей. З них готують закуски, гарніри, основні страви. Але баклажани мають одну особливість: під час смаження вони вбирають олію, як губка, і часто страва виходить важкою та жирною. Розповідаємо, як цього уникнути.
Чому баклажани вбирають багато олії
Уся справа в структурі м'якоті. Баклажан складається з пористої тканини з великою кількістю повітряних клітин. Коли він потрапляє на гарячу сковороду, повітря швидко виходить із клітин, і на його місце одразу ж потрапляє олія. Чим більше олії на сковороді, тим більше вбере баклажан.
Як зробити, щоб баклажани не вбирали багато олії
Іспанський шеф-кухар Хосе Андрес радить занурювати баклажани в газовану воду на 5 секунд, пише El Espanol. Бульбашки газу заповнюють пори м’якоті та "запечатують" їх зсередини. Коли баклажан після цього потрапляє в розпечену олію, пори зайняті. В результаті скоринка виходить хрумкою, а всередині овоч стає м’яким і без зайвого жиру.
Якщо газованої води під рукою немає — можна взяти пиво, але тоді з'явиться легкий пивний присмак.
Смажені баклажани з медом — покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 2 баклажани
- 250 мл газованої води
- 50 г пшеничного борошна
- 150 мл оливкової олії першого холодного віджиму
- 80 мл меду — за смаком
- сіль — за смаком
Спосіб приготування:
- Вимийте баклажани і наріжте їх соломкою.
- Покладіть нарізані баклажани в миску з водою та сіллю, злегка перемішайте і залиште на кілька хвилин, щоб пішла гіркота.
- Злийте воду і перекладіть баклажани в миску з газованою водою.
- Добре злийте воду й обваляйте кожен шматочок у борошні, струсивши надлишки.
- Розігрійте оливкову олію у великій сковороді до дуже високої температури.
- Обсмажуйте баклажани невеликими порціями, щоб олія не вистигала, до золотистої хрусткої скоринки.
Викладіть смажені баклажани на тарілку та полийте медом. Подавайте на стіл відразу ж, поки страва ще хрумка.