Як посмажити баклажани без жиру: хитрість, про яку мало хто знає

Під час смаження баклажани вбирають багато олії, але це можна виправити

Баклажани люблять чимало людей. З них готують закуски, гарніри, основні страви. Але баклажани мають одну особливість: під час смаження вони вбирають олію, як губка, і часто страва виходить важкою та жирною. Розповідаємо, як цього уникнути.

Чому баклажани вбирають багато олії

Уся справа в структурі м'якоті. Баклажан складається з пористої тканини з великою кількістю повітряних клітин. Коли він потрапляє на гарячу сковороду, повітря швидко виходить із клітин, і на його місце одразу ж потрапляє олія. Чим більше олії на сковороді, тим більше вбере баклажан.

Як зробити, щоб баклажани не вбирали багато олії

Іспанський шеф-кухар Хосе Андрес радить занурювати баклажани в газовану воду на 5 секунд, пише El Espanol. Бульбашки газу заповнюють пори м’якоті та "запечатують" їх зсередини. Коли баклажан після цього потрапляє в розпечену олію, пори зайняті. В результаті скоринка виходить хрумкою, а всередині овоч стає м’яким і без зайвого жиру.

Якщо газованої води під рукою немає — можна взяти пиво, але тоді з'явиться легкий пивний присмак.

Смажені баклажани з медом — покроковий рецепт

Інгредієнти:

2 баклажани

250 мл газованої води

50 г пшеничного борошна

150 мл оливкової олії першого холодного віджиму

80 мл меду — за смаком

сіль — за смаком

Спосіб приготування:

Вимийте баклажани і наріжте їх соломкою. Покладіть нарізані баклажани в миску з водою та сіллю, злегка перемішайте і залиште на кілька хвилин, щоб пішла гіркота. Злийте воду і перекладіть баклажани в миску з газованою водою. Добре злийте воду й обваляйте кожен шматочок у борошні, струсивши надлишки. Розігрійте оливкову олію у великій сковороді до дуже високої температури. Обсмажуйте баклажани невеликими порціями, щоб олія не вистигала, до золотистої хрусткої скоринки.

Викладіть смажені баклажани на тарілку та полийте медом. Подавайте на стіл відразу ж, поки страва ще хрумка.