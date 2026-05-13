Віце-міс України та елітна робота у Барселоні: як виглядає колишня дружина нового "Холостяка" (фото)

Дівчина зробила успішну кар’єру не лише у модельному бізнесі

Еліна Кравцова (Руденко), колишня дружина відомого українського баскетболіста та "нового Холостяка" В’ячеслава Кравцова, здобула популярність завдяки модельній зовнішності. Однак зараз Еліна зосереджена не на кар’єрі моделі.

Що потрібно знати

Новим "Холостяком" став баскетболіст Кравцов

Кілька років тому він розлучився з Еліною

Від першого шлюбу В’ячеслав має маленьку доньку

"Телеграф" розповідає, що відомо про колишню дружину Кравцова. Еліна та В’ячеслав познайомилися у 2017 році у Києві.

Баскетболіст написав Еліні в Instagram, де у них почалися стосунки онлайн. Через деякий час дівчина приїхала до спортсмена до Києва. Перша зустріч відбулася на вокзалі – В’ячеслав прийшов зустрічати кохану на милицях. Відносини пари переросли у шлюб, а у 2021 році у них народилася дочка Мелісса. За словами Кравцова, родина розпалася 3 роки тому.

В’ячеслав Кравцов із дочкою

Еліна прославилася у 2015 році, у 16 років вигравши конкурс краси у рідному Тернополі. А на всеукраїнському конкурсі Руденко отримала звання "Віце-міс України". Зараз дівчина працює елітним брокером – це висококваліфікований посередник на ринку елітної нерухомості, преміальних авто, яхт чи послуг, що супроводжує угоди у верхньому ціновому сегменті. Нещодавно Еліна стала частиною компанії The Agency Barcelona у Барселоні (Іспанія).

Зазначимо, не всім сподобався вибір нового "Холостяка". Річ у тім, що Кравцов грав у Росії під час війни на Донбасі. Крім того, зріст баскетболіста становить 212 см, що породило масу мемів та жартів на цю тему.