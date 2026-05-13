Вице-мисс Украины и элитная работа в Барселоне: как выглядит бывшая жена нового "Холостяка" (фото)
Девушка сделала успешную карьеру не только в модельном бизнесе
Элина Кравцова (Руденко), бывшая жена известного украинского баскетболиста и "нового Холостяка" Вячеслава Кравцова, получила известность благодаря модельной внешности. Однако на данный момент Элина сосредоточена не на карьере модели.
"Телеграф" рассказывает, что известно о бывшей жене Кравцова. Элина и Вячеслав познакомились в 2017 году в Киеве.
Баскетболист написал Элине в Instagram, где у них завязались отношения онлайн. По истечении некоторого времени девушка приехала к спортсмену в Киев. Первая встреча состоялась на вокзале — Вячеслав пришел встречать любимую на костылях. Отношения пары переросли в брак, а в 2021 году у них родилась дочь Мелисса. По словам Кравцова, семья распалась 3 года назад.
Элина прославилась в 2015 году, в 16 лет выиграв конкурс красоты в родном Тернополе. А на всеукраинском конкурсе Руденко получила звание "Вице-мисс Украины". Сейчас девушка работает элитным брокером — это высококвалифицированный посредник на рынке элитной недвижимости, премиальных авто, яхт или услуг, который сопровождает сделки в верхнем ценовом сегменте. Недавно Элина стала частью компании The Agency Barcelona в Барселоне (Испания).
Отметим, не всем понравился выбор нового "Холостяка". Дело в том, что Кравцов играл в России во время войны на Донбассе. Кроме того, рост баскетболиста составляет 212 см, что породило массу мемов и шуток на эту тему.