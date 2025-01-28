Черкащина: політична криза в обласній раді та перспективи її подолання

Черкаська обласна рада, яка мала б бути оплотом стабільності та платформою для розвитку регіону, опинилася в центрі серйозної політичної кризи. Кілька попередніх засідань не відбулися через відсутність кворуму та конфлікти між фракціями. Однак остання сесія, що відбулася 24 січня, засвідчила готовність депутатів до співпраці навіть у складних умовах. Важливо зазначити, що це стало можливим завдяки активній позиції голови ради Анатолія Підгорного та фракції ВО "Черкащани", які продемонстрували здатність об'єднувати протилежні сторони заради вирішення нагальних питань.

Ключові результати та перспективи

На сесії було ухвалено низку важливих рішень, які є критично необхідними для регіону: затверджено кошти на модернізацію дорожньої інфраструктури та реконструкцію медичних закладів, виділено додаткове фінансування на оснащення шкіл і лікарень, схвалено план дій для покращення життєвих умов мешканців області на 2025 рік, посилено заходи безпеки в умовах воєнного стану, призначено Людмилу Осейко на посаду директора обласного центру соціально-психологічної допомоги Черкаської обласної ради, Оксану Даценко — на посаду директора "Золотоніського академічного ліцею "Імпульс" та Тетяну Філінську — на посаду директора Черкаського обласного обʼєднаного бюро технічної інвентаризації.

Одним із найгостріших питань стало реорганізація МСЕК (медико-соціальної експертної комісії). Було запропоновано два варіанти: приєднання установи до медичної статистики або до обласної лікарні. Обидва проєкти були обговорені на комісії з питань майна, але жоден із них не набрав достатньої кількості голосів у залі. "Це питання потребує додаткового опрацювання і є ключовим для забезпечення ефективності роботи системи медико-соціального обслуговування", — зазначив голова ради.

Політичні виклики та уроки для майбутнього

Політичні конфлікти між фракціями залишаються серйозним бар’єром для ефективної роботи ради. На тлі цих розбіжностей громадськість висловлює занепокоєння щодо прозорості ухвалення рішень. Проте проведення сесії є свідченням того, що навіть у складних умовах можна знайти компроміс за наявності політичної волі.

Однак варто зазначити, що попередні зриви засідань завдали репутаційних і економічних втрат, оскільки критично важливі ініціативи у сфері охорони здоров’я та освіти залишаються без фінансування, нестабільність у роботі обласної ради створює ризики для залучення інвесторів, недовіра громади до місцевої влади зростає.

Наслідки для громади

Стабільність у роботі обласної ради є наріжним каменем розвитку регіону. Ухвалені на сесії рішення дозволять забезпечити фінансування оновлення лікарень та шкіл, створити нові робочі місця через підтримку малого і середнього бізнесу, підвищити рівень безпеки завдяки змінам у програмах цивільного захисту.

Водночас незакриті питання, такі як реформування соціальної сфери, потребують термінового вирішення. Проведення консультацій із мешканцями області та залучення експертів може стати ефективним механізмом для врахування потреб громади.

Перспективи подолання кризи

Попри всі виклики, події останніх тижнів демонструють, що повернення до конструктивної роботи можливе. Головними умовами успіху є готовність депутатів до компромісів, прозорість процесів і постійна взаємодія з громадськістю. Черкащина має всі шанси подолати кризу, якщо політичні амбіції поступляться місцем спільній меті — розвитку регіону.

Голова облради Анатолій Підгорний наголосив: "Громада Черкащини заслуговує на стабільну владу, яка працює в інтересах людей. Наше завдання — об’єднати зусилля заради майбутнього".