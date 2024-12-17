На 20 грудня 2024 року призначено проведення двадцять сьомої сесії Черкаської обласної ради восьмого скликання. До порядку денного сесії включено ряд важливих для області питань, зокрема - Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2025 рік, обласну програму забезпечення матеріально-технічного та інноваційного розвитку закладів освіти, а також про внесення змін до Програми розвитку малого та середнього підприємництва. Але найочікуванішим пунктом порядку денного є питання управління майном обласної комунальної власності.

Саме питання комунальної власності розсварило депутатів в жовтні цього року.

Історія голови Черкаської обласної ради: незручний – значить винний

Початок жовтня в інформаційному полі Черкащини відзначився виром емоцій. Політична сила "Слуга народу" 4 жовтня, за ініціативи київських кураторів, скликала позачергову сесію Черкаської обласної ради. Мета сесії – аудит та продаж комунального майна для підтримки ЗСУ. Попри, здавалося б, благородну мету, серед депутатів виникли суттєві суперечності щодо процедури аудиту та приватизації. Хоча в окремих питаннях сторони частково знаходили порозуміння, єдиного бачення не склалося. Як наслідок, сесія не відбулася через відсутність кворуму. Фракція ВО "Черкащани", обурена ігноруванням своєї позиції, оголосила відповідну заяву.

Однак ця ситуація виявилася складнішою, ніж здається на перший погляд. Останніми місяцями голова обласної ради Анатолій Підгорний – один із лідерів партії "Черкащани" – став об’єктом систематичної критики в медіа. Коли нові теми для обговорення вичерпалися, медіа почали відтворювати старі матеріали, знову піднімаючи питання минулих років. Усе це виглядає як ретельно підготовлена кампанія дискредитації, що поступово вийшла на новий етап.

Сесія Черкаської облради 4 жовтня: гра в одні ворота

Отже, що ж сталося на сесії, яка так і не відбулася? Попри відсутність кворуму, сесійна зала стала майданчиком для висловлювань і обвинувачень. За рішенням облради від 21 грудня 2020 року №3-7/VIII, сесія вважається повноважною лише за присутності двох третин від загального складу ради – 64 депутатів. Однак 4 жовтня зареєструвалися лише 22 депутати. ЗМІ вказали на відсутність фракції "Європейська Солідарність", однак основні звинувачення спрямували на ВО "Черкащани" та Анатолія Підгорного.

Представник ВО "Черкащани" Олександр Воскобойнік під час сесії заявив: "Ми за приватизацію, але прозору, після проведення аудиту та інвентаризації". Він також зачитав рішення політичної ради фракції, яка вважає недоцільним створення нової комісії для цих питань. Фракція пропонує, щоб питанням займалася профільна комісія, а не створювалися дублюючі структури.

Незважаючи на відсутність голосування, сесія продемонструвала значні розбіжності між політичними силами. Відчувалося, що депутати висловлюються обережно, стримані якимись неофіційними домовленостями. Представник "За майбутнє" Вадим Гайович зазначив: "Ви що, з котушок з’їхали? Розповісти, що відбувалося за зачиненими дверима?"

Замовчувані питання

Медіа не згадали, що Черкаська облрада продовжує допомагати ЗСУ і без "термінової приватизації", а ВО "Черкащани" підтримує ідею приватизації, але у прозорий спосіб. Однак у політичному протистоянні саме цю фракцію зробили головним винуватцем. Залишаються відкритими питання: які саме об’єкти планували приватизувати, хто може отримати вигоду, і чому така терміновість у прийнятті рішень? Чи не пов’язано це з інтересами окремих політичних груп?

На цьому тлі позиція "Черкащан" виглядає перепоною для кулуарних домовленостей. Проте в умовах недовіри між фракціями та зростання інформаційного тиску важливо, щоб рішення ухвалювалися відкрито та в інтересах громади.