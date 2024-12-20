Депутати партії "Слуга народу" зірвали сесію Черкаської облради

Фракція "Слуга народу" в Черкаській обласній раді зірвала сесію, заплановану на 20 грудня. "Слуги" були в залі, але не реєструвалися, щоб зірвати кворум. На порядку денному, раніше анонсованому на сайті облради, крім питання управління майном обласної комунальної власності, стояло ще декілька важливих питань, серед яких — програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2025 рік та питання соціального захисту військовослужбовців.

На 20 грудня 2024 року була запланована двадцять сьома сесія Черкаської обласної ради восьмого скликання. До порядку денного сесії було включено 22 питання. Серед них значилися питання управління майном обласної комунальної власності, зокрема – затвердження програми підтримки комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради" на 2025—2027 роки, а також питання ліквідації Черкаського обласного центру МСЕК.

Раніше депутати облради від "Слуги народу" ініціювали пришвидшення приватизації обласного комунального майна , кошти з продажу якого хочуть спрямувати на допомогу ЗСУ. Натомість у фракції ВО "Черкащани" назвали це маніпуляцією і наполягають на тому, що приватизацію треба проводити з урахуванням економічної ситуації та доцільності, оскільки продаж об’єктів майна громади "за безцінь" не дозволить залучити потрібні кошти для допомоги ЗСУ та є вигідною лише зацікавленим особам. Крім того, за думкою депутатів, приватизація повинна враховувати інтереси черкащан-військових, які зараз на фронті, тож проводити її потрібно максимально прозоро та з залученням військовослужбовців та ветеранів Черкащини.

Під час проведення сесії в залі знаходилися 44 депутати — цієї кількості достатньо для кворуму та проведення сесії, але присутні в залі "слуги" не реєструвалися в системі, чим фактично зірвали сесію. Військовослужбовці, яких запросили на сесію, при цьому скандували: "Слуга народу — реєструйся!"

"Це в першу чергу свідчить про певну безвідповідальність депутатів та демонстрацію якихось політичних амбіцій та політичних кроків. Я вважаю, що ми повинні в першу чергу забезпечити конструктивну роботу з вирішення тих питань, які сьогодні гостро потребує як область, так і наша черкаська спільнота загалом. Прикриватися військовими і при цьому блокувати вирішення питань їх соціальної підтримки – вкрай цинічно та безвідповідально!" — прокоментував ситуацію Анатолій Підгорний, голова Черкаської обласної ради.

"Ми зробимо все можливе, щоб провести сесію цього року та ухвалити необхідні рішення для області", – заявив він.

Нагадаємо, в Черкаській області третій місяць не вщухають дискусії навколо ініціативи фракції "Слуга народу" щодо приватизації обласного комунального майна.