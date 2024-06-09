"Зараз час можливостей": розробники STALKER 2 показали перший ігровий трейлер (відео)

У ролику показали частину геймплея та мешканців Зони

Розробники культової гри STALKER представили ігровий трейлер другої частини "Серце Чорнобиля". Гра з’явиться у продажу 5 вересня поточного року, але попереднє замовлення вже відкрито.

Майже трихвилинне відео було оприлюднено у YouTube-каналі компанії GSC Game World увечері 9 червня. Судячи з ролика, гра відразу буде доступна з українською озвучкою.

Розробники запевняють, що гра буде відразу доступна для користувачів персональних комп’ютерів та консолей Xbox Series X та S з першого ж дня релізу.

У трейлері гравцям дозволяють побачити деякі аномалії та живність Зони, а також побачити, як проходять перестрілки. Крім того, було показано сцену ближнього бою, проте швидше за все вона не є частиною ігрового процесу, а була заскриптована.

Як відомо, перша частина серії вийшла у 2007 році та розповідала про події вигаданої Зони, яка була багато в чому натхнена зоною відчуження Чорнобильської АЕС. Гра має величезну фанатську базу у всьому світі.

Після успіху першої частини до неї виходили два доповнення "Чисте небо" та "Зов Прип’яті". Друга частина була анонсована на 2022 рік, проте російське вторгнення зірвало ці плани.

Після часткової релокації компанія повідомила, що має намір закінчити гру до кінця 2023 року.

Варто зазначити, що гра не буде доступною на території Росії та Білорусі, через що скривджені місцеві фанати намагалися шантажувати розробників.