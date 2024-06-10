Новая "операционка", поддержка ИИ и калькулятор: что показали на презентации Apple (видео)

Что нового показали в трансляции Apple

Компания Apple традиционно провела свою июньскую конференцию, на которой показала некоторые долгожданные новинки. В частности это касается анонса новой операционной системы iOS 18 для смартфонов компании и фирменного искусственного интеллекта.

Прямая трансляция велась в YouTube-канале Apple. Новая ОС привнесла много новшеств и должна дать пользователям новый опыт использования своих гаджетов.

iOS 18

В частности, теперь можно свободно перемещать иконки на рабочем столе, а не ограничиваться сеткой, при этом иконки приложений будут подстраиваться под цвет заднего фона, чем должна создавать гармоничный интерфейс.

Изменения также коснулись Центра управления, он получил новые функции и кастомизацию, чем стал более напоминать Android.

Также с помощью Wallet и AirDrop можно будет переводить деньги кому-то просто касанием двух iPhone. Это, например, поможет быстрее оплачивать чаевые.

Из любопытных новшеств введена блокировка по FaceID на любое приложение, а часть из них и вовсе теперь можно скрыть. Это сделано на случай, если вы не хотите, чтобы к ним получили доступ посторонние.

Помимо того, появился новый режим для геймеров, который оптимизирует работу устройства для игр, сворачивая фоновые процессы, снижая задержку контроллера и беспроводных наушников.

Apple Intelligence

Отдельно был представлен искусственный интеллект, который теперь сможет:

приоритизировать сообщения;

обрабатывать сложные голосовые команды;

переписывать сообщения;

давать краткую выписку из текста;

создавать рисунки;

редактировать фото и удалять из них ненужные объекты (например, других людей);

делает заметки по результату звукозаписи.

Кроме того, апгрейд получил персональный помощник Siri, которая теперь может понимать, что происходит у вас на экране. На презентации было повторено, что это лишь начало имплементации ИИ в продукцию Apple и вскоре она получит доступ к функциям ChatGPT.

Были показаны и другие новшества, например в iPad наконец появится калькулятор.

Как сообщалось ранее, в 40 украинских школах началось бета-тестирование приложения "Мрия" для школьников, их родителей и учителей. Благодаря ему все необходимые материалы, чаты и журналы с отметками будут находиться в одном месте.