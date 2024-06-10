Новая "операционка", поддержка ИИ и калькулятор: что показали на презентации Apple (видео)
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Что нового показали в трансляции Apple
Компания Apple традиционно провела свою июньскую конференцию, на которой показала некоторые долгожданные новинки. В частности это касается анонса новой операционной системы iOS 18 для смартфонов компании и фирменного искусственного интеллекта.
Прямая трансляция велась в YouTube-канале Apple. Новая ОС привнесла много новшеств и должна дать пользователям новый опыт использования своих гаджетов.
iOS 18
В частности, теперь можно свободно перемещать иконки на рабочем столе, а не ограничиваться сеткой, при этом иконки приложений будут подстраиваться под цвет заднего фона, чем должна создавать гармоничный интерфейс.
Изменения также коснулись Центра управления, он получил новые функции и кастомизацию, чем стал более напоминать Android.
Также с помощью Wallet и AirDrop можно будет переводить деньги кому-то просто касанием двух iPhone. Это, например, поможет быстрее оплачивать чаевые.
Из любопытных новшеств введена блокировка по FaceID на любое приложение, а часть из них и вовсе теперь можно скрыть. Это сделано на случай, если вы не хотите, чтобы к ним получили доступ посторонние.
Помимо того, появился новый режим для геймеров, который оптимизирует работу устройства для игр, сворачивая фоновые процессы, снижая задержку контроллера и беспроводных наушников.
Apple Intelligence
Отдельно был представлен искусственный интеллект, который теперь сможет:
- приоритизировать сообщения;
- обрабатывать сложные голосовые команды;
- переписывать сообщения;
- давать краткую выписку из текста;
- создавать рисунки;
- редактировать фото и удалять из них ненужные объекты (например, других людей);
- делает заметки по результату звукозаписи.
Кроме того, апгрейд получил персональный помощник Siri, которая теперь может понимать, что происходит у вас на экране. На презентации было повторено, что это лишь начало имплементации ИИ в продукцию Apple и вскоре она получит доступ к функциям ChatGPT.
Были показаны и другие новшества, например в iPad наконец появится калькулятор.
Как сообщалось ранее, в 40 украинских школах началось бета-тестирование приложения "Мрия" для школьников, их родителей и учителей. Благодаря ему все необходимые материалы, чаты и журналы с отметками будут находиться в одном месте.