В Україні запрацювала "Мрія" для школярів та вчителів: що це і для чого потрібно

Тепер усі чати та навчальні матеріали будуть в одному місці

У четвер, 6 червня, у 40 українських школах розпочалось бета-тестування застосунку "Мрія" для школярів, їх батьків та вчителів. Усі необхідні матеріали, чати та журнали з оцінками знаходяться в одному місці.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у Telegram. Він розповів про головні завдання цього етапу.

"Мрія" стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer. Найперше завдання — закохати вчителів та педагогів. Вчителі мають бачити в "Мрії" швидкість, ефективність і власний розвиток", — написав Федоров.

У застосунку окрім журналу будуть план дня, бібліотека контенту, чати з учнями та батьками. Батьки зможуть побачити, які предмети більше подобаються дитині, а де оцінки треба покращити.

Розробники "Мрія" роблять акцент на особистому розвитку дітей. Тому школярі бачитимуть особистий прогрес і матимуть багато інструментів:

документ Мрія ID;

чати;

план дня;

штучний інтелект;

цікаві факти від професіоналів;

бібліотека контенту для IT.

"Наше завдання — створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження "Мрії"… "Мрія" стане доказом, що ми здатні на зміни", — написав Федоров.

Зайти у застосунок "Мрія" можна через bank id, "Дія. Підпис" чи електронний підпис. Кожна дитина матиме доступ до навчальних матеріалів та зможе обирати, що їй цікаво. Також у школяра буде своє портфоліо з інформацією про проєкти та досягнення у різних сферах.

Батьки зможуть дізнатись, як у дитини справи у школі та за потреби поспілкуватись з вчителями. Також застосунок буде інформувати, чи перебуває дитина в укритті під час повітряної тривоги.

Функція месенджера замінить чати в соцмережах, і всі учасники навчального процесу матимуть зручний та безпечний простір для спілкування. А ще застосунок замінить паперові журнали та безліч документів, бо тепер усе необхідне буде в одному місці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Закарпатті хочуть збудувати "Дія Центр". Вартість будівництва складає 25 мільйонів гривень.