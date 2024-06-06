В Україні запрацювала "Мрія" для школярів та вчителів: що це і для чого потрібно
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Тепер усі чати та навчальні матеріали будуть в одному місці
У четвер, 6 червня, у 40 українських школах розпочалось бета-тестування застосунку "Мрія" для школярів, їх батьків та вчителів. Усі необхідні матеріали, чати та журнали з оцінками знаходяться в одному місці.
Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у Telegram. Він розповів про головні завдання цього етапу.
"Мрія" стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer. Найперше завдання — закохати вчителів та педагогів. Вчителі мають бачити в "Мрії" швидкість, ефективність і власний розвиток", — написав Федоров.
У застосунку окрім журналу будуть план дня, бібліотека контенту, чати з учнями та батьками. Батьки зможуть побачити, які предмети більше подобаються дитині, а де оцінки треба покращити.
Розробники "Мрія" роблять акцент на особистому розвитку дітей. Тому школярі бачитимуть особистий прогрес і матимуть багато інструментів:
- документ Мрія ID;
- чати;
- план дня;
- штучний інтелект;
- цікаві факти від професіоналів;
- бібліотека контенту для IT.
"Наше завдання — створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження "Мрії"… "Мрія" стане доказом, що ми здатні на зміни", — написав Федоров.
Зайти у застосунок "Мрія" можна через bank id, "Дія. Підпис" чи електронний підпис. Кожна дитина матиме доступ до навчальних матеріалів та зможе обирати, що їй цікаво. Також у школяра буде своє портфоліо з інформацією про проєкти та досягнення у різних сферах.
Батьки зможуть дізнатись, як у дитини справи у школі та за потреби поспілкуватись з вчителями. Також застосунок буде інформувати, чи перебуває дитина в укритті під час повітряної тривоги.
Функція месенджера замінить чати в соцмережах, і всі учасники навчального процесу матимуть зручний та безпечний простір для спілкування. А ще застосунок замінить паперові журнали та безліч документів, бо тепер усе необхідне буде в одному місці.
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