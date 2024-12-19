Чому швидко сідає телефон: експерти назвали 6 причин

У швидкій розрядці найчастіше винні "ненажерливі" операційки (наприклад, OS Android), ресурсомісткі програми та яскравий дисплей смартфона

Навіть новітні гаджети з надзвичайно містким акумулятором як Samsung Galaxy Note 10, в якого енергозапаси батарейки становлять 5000 мАг, можуть сідати за лічені години.

Постійна зарядка кілька разів на день – однозначно не вихід із положення. Найпоширеніші причини швидкого розряджання смартфона назвали фахівці Moyo.

Знос батареї

Старий акумулятор – головна причина швидкої втрати енергії. Під час заряджання він нагрівається через збільшення внутрішнього опору. Під час візуального огляду батареї можна побачити набухання, корозію, деформацію, а також різні плями на поверхні. Будь-яка з цих ознак є приводом її замінити.

Точні дані можна отримати, набравши на смартфоні з ОС Андроїд комбінацію: *#*#4636#*#* і далі пункт "Інформація про батарею". Тут буде описано рівень заряду, стан, температура та інші дані. Власники айфонів з iOS, починаючи з версії 11.3, можуть переглянути стан батареї прямо у налаштуваннях.

Використання на холоді або в спеку

Сучасні батареї хоч і мають великі енергозапаси, проте чутливі як до морозів, так і до спеки. Температурні межі роботи гаджета можна дізнатися за його параметрами. Щоб батарея смартфона не розрядилася в потрібний момент, краще їх не перевищувати. Підігріти телефон у холод допоможе чохол, який із двох боків закриває пристрій.

Дуже яскравий екран

Яскравий дисплей із соковитими відтінками та показниками до 100% з’їдатиме енергоємність батареї. Виправити цей недолік можна в налаштуваннях яскравості монітора і повзунком зменшити її до зручної роботи з девайсом. Вважається, що близько 50-60% цілком достатньо.

Ресурсомісткі функції

Якщо апарат працює за програмою "все включено", не дивно, що заряд батареї зникає за лічені години. Wi-Fi, Bluetooth, NFC – робота цього потребує витрати енергії. Тому непотрібні зараз функції краще вимикати в налаштуваннях гаджета.

Нестабільний стільниковий зв’язок/GPS

Телефон розряджається на очах, коли намагається знайти постійно слизький зв’язок (якщо є перебої зі з’єднанням). На думку фахівців, датчик GPS — один з "ненажерливих". У незнайомій місцевості він потрібен, але вдома чи на роботі наврядчи варто його активувати.

Мобільні віруси

Якщо ігнорувати попередження системи безпеки браузера, відвідувати підозрілі сайти, завантажувати проги з ненадійних джерел, зараження вірусами не уникнути. Шкідливе програмне забезпечення може використовувати заряд акумулятора набагато швидше, ніж звичайні утиліти.

Раніше ми розповіли, як правильно заряджати мобільний телефон та розвінчали деякі міфи. Наприклад, повністю розряджати телефон перед зарядженням вже не потрібно. Ця тема була актуальною для нікель-кадмієвих батарей, але зараз вони не використовуються.