У Києві вантажівка, яка везла кафе, не вписалася в міст Метро (відео)

На відео видно, який саме МАФ постраждав

У Києві сталася дорожньо-транспортна подія з вантажною машиною. На щастя, ніхто не постраждав.

Відповідне відео було опубліковано в соціальних мережах. На кадрах видно, що вантажівка, яка везла МАФ, не змогла проїхати через міст метро.

Автор зазначає, що інцидент трапився біля станції Лівобережна.

Коротке відео, йде лише пару секунд. На ньому показано вантажний автомобіль та МАФ, яким він врізався у сам міст. На кіоску видно напис "Lacus cafe".

Внаслідок події, ймовірно, ніхто не постраждав.

У поліції цей випадок поки що не коментували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 грудня у Дрогобичі сталася жахлива автокатастрофа. Водій спочатку влетів у два автомобілі, а потім врізався у будинок. Дружина потерпілого стверджує, що водій нібито перебуває у стані наркотичного сп’яніння. У її чоловіка внаслідок аварії зламана ключиця і припускає, що у нього струс мозку.

У ЗМІ з’явилася інформація, що вчинити ДТП міг місцевий адвокат на автомобілі BMW X6 у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.