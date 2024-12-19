Порошенко в Раді послав депутата від "Слуги народу": відео конфлікту

У сесійній залі сталася сутичка

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко послав народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка. Це сталося під час розгляду постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету ВР з прав людини.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк. Вона також поділилася відео, на якому було зафіксовано цей момент.

"Був розгляд постанови про звільнення Бойка з посади члена Комітету. Виступав Петро Олексійович. І коли він уже йшов на місце, він кричав в бік нашої фракції: "Я особисто фінансую армію". І йому Богдан Яременко каже: "Краще б ти сидів на робочому місці і не з другого разу постанову голосував". Бо Порошенко вчора був відсутній на засіданні. На що Порошенко сказав Яременку: "Та пішов ти на**й", — зазначила нардепка.

Василевська-Смаглюк каже, що є свідки, які чули ці слова Порошенко. За її словами, також сталася сутичка в залі.

"Яременко намагався підібратися до Порошенка, щоб відповісти якось. Це закінчилося майже бійкою, але їх там роз'єднали. Артур Герасімов кинувся захищати Порошенка. Від нас теж побігли люди, щоб не було потасовки. Я думаю, що це буде засідання Регламентного комітету розбирати як привід для відсторонення порушника від участі в засіданні Верховної Ради на певний період", — підкреслила народна депутатка.

Своєю чергою народний депутат від "Європейської солідарності" Максим Саврасов розповів "Телеграфу" свою версію подій. За його словами, Порошенко підійшов до нардепа Микити Потураєва про щось переговорити.

"Яременко, місце якого знаходиться поруч, спочатку на словах, потім фізично намагався завадити спілкуванню, а далі ви все бачили", — сказав Саврасов.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин та міжнаціональних відносин. Зробити це вдалося з другої спроби. 18 грудня Рада провалила голосування за цю постанову.