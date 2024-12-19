Почему быстро садится телефон: эксперты назвали 6 причин

В быстрой разрядке чаще всего виноваты "прожорливые" операционки (например, OS Android), ресурсоёмкие приложения и яркий дисплей смартфона

Даже новейшие гаджеты с чрезвычайно вместительным аккумулятором, как Samsung Galaxy Note 10, у которого энергозапасы батарейки составляют 5000 мАч, могут садиться в считанные часы.

Постоянная зарядка несколько раз в день – однозначно не выход из положения. Самые распространенные причины быстрой разрядки смартфона назвали специалисты Moyo.

Износ батареи

Старый аккумулятор – главная причина быстрой потери энергии. Во время зарядки он нагревается из-за увеличения внутреннего сопротивления. При визуальном осмотре батареи можно увидеть набухание, коррозию, деформацию, а также разные пятна на поверхности. Любой из этих признаков является поводом ее заменить.

Точные данные можно получить, набрав на смартфоне с ОС Андроид комбинацию: *#*#4636#*#* и далее – пункт "Информация о батарее". Здесь будет описан уровень заряда, состояние, температура и другие данные. Владельцы айфонов с iOS, начиная с версии 11.3, могут просмотреть состояние батареи прямо в настройках.

Использование на холоде или в жару

Современные батареи хотя и имеют большие энергозапасы, однако чувствительны как к морозам, так и к жаре. Температурные пределы работы гаджета можно узнать по его параметрам. Чтобы батарея смартфона не разрядилась в нужный момент лучше их не превышать. Подогреть телефон в холод поможет чехол, который с двух сторон закрывает устройство.

Очень яркий экран

Яркий дисплей с сочными оттенками и показателями до 100% будет съедать энергоемкость батареи. Исправить этот недостаток можно в настройках яркости монитора и ползунком убавить ее до удобной для работы с девайсом. Считается, что около 50-60% вполне достаточно.

Ресурсоёмкие функции

Если аппарат работает по программе "все включено", неудивительно, что заряд батареи исчезает за считанные часы. Wi-Fi, Bluetooth, NFC – работа всего этого требует затраты энергии. Поэтому ненужные прямо сейчас функции лучше выключать в настройках гаджета.

Нестабильная сотовая связь/GPS

Телефон разряжается на глазах, когда пытается найти постоянно скользкую связь (если есть перебои со соединением). По мнению специалистов, датчик GPS – один из самых "прожорливых". В незнакомой местности он нужен, но дома или на работе вряд ли стоит его активировать.

Мобильные вирусы

Если игнорировать предупреждение системы безопасности браузера, посещать подозрительные сайты, скачивать проги из ненадежных источников, заражения вирусами не избежать. Вредоносное ПО может использовать заряд аккумулятора гораздо быстрее, чем обычные утилиты. Поэтому эксперты советуют установить антивирус.

Ранее мы рассказали, как правильно заряжать мобильный телефон и развенчали некоторые мифы. Например, полностью разряжать телефон перед зарядкой не надо. Эта тема была актуальна для никель-кадмиевых батарей, но сейчас они уже не используются.