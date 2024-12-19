Україна почала перемагати Росію у війні, але не на фронті — ЗМІ

Валюта стабільна, а відсоткові ставки на рівні 13,5% залишаються близькими до найнижчих за останні 30 місяців

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Україна перемагає в економічній війні з Росією за певними показниками. При цьому економіка України залишається на чверть меншою, ніж у 2021 році.

Центральний банк України прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році та на 4,3% у 2025 році. Про це пише The Economist.

"Валюта стабільна, а відсоткові ставки на рівні 13,5% залишаються близькими до найнижчих за останні 30 місяців. Порівняйте це з Росією, де ставки невдовзі мають досягти 23%, щоб зупинити падіння рубля, банки виглядають крихкими, а ВВП має зрости всього на 0,5–1,5% у 2025 році", — йдеться у матеріалі.

Водночас Україна стикається з низкою серйозних викликів: ескалацією війни, скороченням внутрішніх ресурсів та впливом Дональда Трампа.

Економічна історія України з 2022 року пройшла три етапи. Першим було введення воєнного стану. Мільйони людей залишили країну, а Росія блокувала чорноморські порти, що буквально знищило експорт.

Другий етап розпочався після зупинення просування Росії на півдні України у середині 2022 року. Сталася стабілізація ВВП, Україна змогла знову експортувати зерно, а Центральний банк повернувся до боротьби з інфляцією.

Сьогодні країна стикається з серйозними викликами третього етапу: гостра нестача електроенергії, робочої сили та фінансів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що осінь цього року Україна увійшла до групи найбільш економічно невільних держав світу.