Археологи знайшли унікальну статую теракотової армії в Китаї

Статуя з багатими прикрасами виявили у мавзолеї імператора Цінь Шихуанді

Археологи, які займаються вивченням знаменитої теракотової армії в Китаї, знайшли рідкісну, за їхніми словами, статую високопоставленого військового офіцера.

Про це повідомляє livescience.com. Статуя, елементами якої є багаті прикраси, знаходиться в мавзолеї імператора Цінь Шихуанді у місті Сіані провінції Шеньсі. Ця провінція розташована у центральному Китаї.

Фігура була виявлена поряд з останками двох колісниць, трьох глиняних коней та двох додаткових фігурок.

Теракотовою армією називають поховання 8100 повнорозмірних теракотових статуй китайських воїнів та їхніх коней біля мавзолею імператора Цінь Шихуанді. Вони були поховані у 210-209 роках до н. е.

Статуї було виявлено у березні 1974 року. Перший етап розкопок пройшов з 1978 по 1984 роки, а другий етап — з 1985 по 1986 роки. У 2009 році розпочався третій етап розкопок. Також там були виявлені статуї музикантів, акробатів та чиновників.

У 1987 році ЮНЕСКО включила теракотову армію до списку всесвітньої спадщини як частину комплексу "гробниці першого імператора династії Цінь".

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