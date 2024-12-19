Скандальному командиру 211-ї бригади обрали запобіжний захід (фото)

Суд задовольнив прохання прокурора

Командиру 211 понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку, який підозрюється у зловживанні службовим становищем, обрали запобіжний захід. Його візьмуть під варту.

Про це повідомляє видання Суспільне. За його даними, прокурор Андрій Багрій запросив для Побережнюка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Є ризик того, що Побережнюк може перешкоджати кримінальному провадженню та продовжити займатися злочинною діяльністю. Вказані обставити свідчать про наявність ризиків. Необхідно обрати Побережнюку запобіжний захід саме у вигляді тримання під вартою та, відповідно, неможливість обрання щодо нього більш м’якого запобіжного заходу", — сказав він.

Суддя, порадившись, постановив обрати запобіжний захід Олегу Побережнюку у вигляді тримання під вартою на строк 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 908 тисяч грн.

Олег Побережнюк (фото — Суспільне)

Нагадаємо, комбриг підозрюється у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. Він міг використати чотирьох військових, щоб нелегально збудувати собі будинок.

Також нагадаємо, що ДБР розслідує ще й застосування нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих у бригаді. Стаття передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. За даними журналістського розслідування, до побиття та знущання з солдатів може бути причетний син заступника Побережнюка. Офіцер зі своїм заступником, до речі, є кумами.

Також ми повідомляли про нові деталі з приводу знущань з військовослужбовців 211-ої понтонно-мостової бригади. Їх били до розриву органів.