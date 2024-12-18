Як правильно заряджати телефон: головні правила та міфи

Телефон прослужить довше, якщо його правильно заряджати

Багато користувачів смартфонів не звертають уваги на те, як вони заряджають смартфон, а тому припускаються багато помилок. Зрештою це позначається термінах служби їх устрою.

Варто розуміти, що нинішні літій-іонні та літій-полімерні батареї мають обмежену кількість циклів зарядки, після яких їхня місткість знижується. "Телеграф" вирішив нагадати, як можна продовжити термін ефективної служби вашого акумулятора.

По-перше, літій-іонні батареї працюють краще, коли рівень заряду знаходиться в діапазоні 20-80%, а все, що нижче або вище, прискорює деградацію батареї.

З цієї причини не рекомендується залишати телефон на зарядці всю ніч. Хоча сучасні телефони мають захист від надмірного заряду, проте тривале перебування у "підтримувальному режимі" збільшить нагрівання батареї та зменшить термін її служби.

До речі про перегрівання — батареї не люблять екстремальну температуру, як і її перепадів. Тому не варто залишати свій телефон під прямим сонячним промінням, біля батареї або в дуже холодних приміщеннях. Ідеальним діапазоном вважається від +10 до +30 градусів за Цельсієм.

Є й кілька міфів, які й досі залишаються на слуху:

Використовувати телефон під час заряджання зовсім не небезпечно, як прийнято вважати. Однак, робота програм збільшить перегрів, а перегрів веде до зменшення терміну служби батареї. Тому користуватися телефоном під час заряджання можна, але не рекомендується;

Повністю розряджати телефон перед зарядженням теж не треба. Ця тема була актуальною для нікель-кадмієвих батарей, але нині такі не використовуються;

Заряджання через USB від комп'ютера насправді не шкодить телефону. Однак вона менш ефективна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як користуватись телефоном, щоб уберегти батарею від холодів у зимовий час.