Як правильно заряджати телефон: головні правила та міфи
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Телефон прослужить довше, якщо його правильно заряджати
Багато користувачів смартфонів не звертають уваги на те, як вони заряджають смартфон, а тому припускаються багато помилок. Зрештою це позначається термінах служби їх устрою.
Варто розуміти, що нинішні літій-іонні та літій-полімерні батареї мають обмежену кількість циклів зарядки, після яких їхня місткість знижується. "Телеграф" вирішив нагадати, як можна продовжити термін ефективної служби вашого акумулятора.
По-перше, літій-іонні батареї працюють краще, коли рівень заряду знаходиться в діапазоні 20-80%, а все, що нижче або вище, прискорює деградацію батареї.
З цієї причини не рекомендується залишати телефон на зарядці всю ніч. Хоча сучасні телефони мають захист від надмірного заряду, проте тривале перебування у "підтримувальному режимі" збільшить нагрівання батареї та зменшить термін її служби.
До речі про перегрівання — батареї не люблять екстремальну температуру, як і її перепадів. Тому не варто залишати свій телефон під прямим сонячним промінням, біля батареї або в дуже холодних приміщеннях. Ідеальним діапазоном вважається від +10 до +30 градусів за Цельсієм.
Є й кілька міфів, які й досі залишаються на слуху:
- Використовувати телефон під час заряджання зовсім не небезпечно, як прийнято вважати. Однак, робота програм збільшить перегрів, а перегрів веде до зменшення терміну служби батареї. Тому користуватися телефоном під час заряджання можна, але не рекомендується;
- Повністю розряджати телефон перед зарядженням теж не треба. Ця тема була актуальною для нікель-кадмієвих батарей, але нині такі не використовуються;
- Заряджання через USB від комп'ютера насправді не шкодить телефону. Однак вона менш ефективна.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як користуватись телефоном, щоб уберегти батарею від холодів у зимовий час.