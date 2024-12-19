Зеленський різко відреагував на "пропозицію" Путіна провести експеримент

Український лідер використав нецензурну лексику

У четвер, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський різко прокоментував виступ російського диктатора Володимира Путіна.

Він зробив це на своїй сторінці у Твіттер. Коментар стосувався слів Путіна з приводу експериментального запуску "Орєшніка" по Києву, які пролунали під час прямої лінії.

"Нехай вони запропонують нам і нехай запропонують тим, на Заході США, зробити якийсь технологічний експеримент, таку високотехнологічну дуель ХХI століття. Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження, скажімо, у Києві. Зосередять туди всі свої сили ППО та ПРО, а ми завдамо туди удар "Орєшніком" і подивимося, що буде. Ми готові до такого експерименту. У будь-якому разі цього не виключаємо. Проведемо такий експеримент, таку технологічну дуель і подивимося, що вийде. Цікаво", – сказав глава Кремля.

Зеленський розмістив це відео у себе у Твіттері з коментарем: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Долб**б".

Слова українського лідера викликали хвилю коментарів та фотожаб. Люди навіть створили відповідний хештег у Твіттері.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на слова Путіна так: "Старий, божевільний кретин".

Раніше українці запропонували Путіну бити своїми ж ракетами по своїй же території. Голова правління Інституту світової політики та засновник видання "Головком" Віктор Шлінчак вважає, що США мають запропонувати те саме Росії, але навпаки — щоб об’єкт був у Москві, а російські ППО ловили Minuteman III.