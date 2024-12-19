Дивний вигляд та гучні заяви: що сказав Путін про підсумки року (оновлюється)

Путін уже встиг наробити багато гучних заяв

Російський президент Володимир Путін 19 грудня підбиває підсумки року, що минає, у форматі прямої лінії, поєднаної з пресконференцією. Він відповідає на запитання журналістів та росіян. Він уже встиг розповісти про нібито успіхи російської армії, про війну в Україні, Заході та багато іншого.

"Телеграф" зібрав головні тези. Варто зазначити, що у своєму оповіданні Путін знову брязкав "Орєшніком" і намагався переконати всіх навколо, що війна в Україні нібито йде планом. Також не забув згадати й бої в Курській області. Путін навіть нібито має дату, коли російські військові збираються вибити звідти ЗСУ.

Водночас він торкнувся теми тимчасово окупованих територій України, заявивши, що нібито Росії вистачить коштів, щоб їх відновити.

Головні заяви Путіна

Систем THAAD в Україні немає, якщо американці вирішуватимуть поставити — нехай поставлять, ми наших хлопців в Україні попросимо, щоб вони підказали цінні для нас рішення;

Як я вже казав, йдеться не про просування на 100-200-300 метрів. Наші бійці забирають, повертають територію квадратними кілометрами;

ЗСУ не мав жодного сенсу заходити в Курську область;

У Курській області знищено більше бронетехніки ЗСУ, ніж на всій лінії бойового зіткнення за минулий рік;

за минулий рік; Ми точно ЗСУ з Курської області виб’ємо, але конкретної дати не говоритиму, так не робиться;

Бойові дії — складна річ, загадувати нема до чого. Ми поступово рухаємося до вирішення завдань, позначених на початку "спеціальної військової операції" (тобто повномасштабної війни в Україні, — Ред.);

Боєздатність армії РФ зараз найвища у світі;

Росії вистачить сил та коштів, щоб відновити всі свої історичні території;

Путін закликав владу Маріуполя перестати "притримувати" наявні 5 тисяч безхазяйних квартир, а розподіляти їх між людьми;

Ми плануємо побудувати кільцеву дорогу навколо Азовського моря, яке тепер стало внутрішнім;

Число українців у Росії може бути вже більшим, ніж у самій Україні;

Шансів збити "Орєшнік" ні в кого немає. Нові протиракети, які перебувають у Польщі, не дістануть до "Орєшніка";

Якщо для Білорусі створюватимуться загрози, що підпадають під ядерну доктрину, Росія розглядатиме такі загрози як загрози самій Росії;

Росія готова провести технологічну дуель Нехай визначать об’єкт для поразки, скажімо в Києві, зосередить туди всі свої сили ППО та ПРО, а ми завдамо туди удару "Орєшніком" і подивимося, що буде. Ми готові до такого експерименту;

Нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців, які теж разом із нами мріють про те, щоб позбавити свою країну від неонацистського режиму;

Про вбивство генерала Кириллова. Це вбивство зовсім способом, небезпечним життя багатьох. Київський режим неодноразово чинив такі злочини. І на Курській області розстрілювали мирних громадян. Вбивали журналістів, ваших колег. Ми жодного разу не чули засудження подібних терактів.

Я не знаю, коли ми зустрінемося з Трампом , я з ним не розмовляв понад чотири роки. Я готовий до цього. Будь-коли. Ви сказали, що ця розмова відбудеться, коли я буду в якомусь ослабленому стані. Вам і тим людям, які платять вам зарплату в США, дуже хотілося б, щоб Росія була ослаблена. Я вважаю, що ми стали набагато сильнішими за попередні два – три роки. Ми стали суверенною країною, ми мало від кого залежимо, ми зміцнюємо обороноздатність;

, я з ним не розмовляв понад чотири роки. Я готовий до цього. Будь-коли. Ви сказали, що ця розмова відбудеться, коли я буду в якомусь ослабленому стані. Вам і тим людям, які платять вам зарплату в США, дуже хотілося б, щоб Росія була ослаблена. Я вважаю, що ми стали набагато сильнішими за попередні два – три роки. Ми стали суверенною країною, ми мало від кого залежимо, ми зміцнюємо обороноздатність; Чому у "Орєшніка" така назва? Чесно, не знаю.

Снаряди на Заході подорожчали вчетверо, країнам НАТО не вистачить і 3% ВВП на оборону;

Політика є мистецтвом компромісу. А ми завжди говорили, що ми готові до переговорів та компромісів. Просто інший бік відмовився від переговорів. А ми завжди готові до цього. А результатом цих переговорів є компроміси;

Ми досягли домовленості у Стамбулі. І повторюю всоте: українська сторона парафувала цей документ, отже, була з ним згодна. А потім відмовилася. Зрозуміло, чому приїхав пан Джонсон (з цікавою зачіскою людина). Тож ми готові. Потрібно, щоб інший бік був готовий і до переговорів, і до компромісів;

Росія готова вести діалог з Україною без попередніх умов, але на основі стамбульських домовленостей та реалій на землі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що підбиваючи підсумки року Путін зробив відверту заяву щодо війни в Україні.