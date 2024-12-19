Не все вирішують гроші. Чому Україна випереджає Росію у технічних новинках

Москві постійно доводиться виступати в ролі наздогонаючої

Росія має над нами фінансову перевагу, тому може вкладати величезні кошти у проекти ВПК. Однак це не заважає Україні малими ресурсами випереджати ворога, застосовуючи нетрадиційні підходи до вже відомої та добре знайомої в інших сферах техніки. Наприклад, літальних апаратів.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів СЕО компанії Kvertus Ярослав Філімонов. Він пояснив, чому Україна випереджає Росію у технічних новинках.

— Звісно, Росія зараз переважає нас у багатьох питаннях. Перше — це в можливостях "заливати" фінансування будь-якого роду в проекти військової тематики. Вони це роблять моментально і у них дуже великі потужності і можливості по ресурсах, — каже експерт. — Вони переважають нас по кількості людей, по кількості техніки, по кількості артилерійських пострілів.

Але в чому ворог пасе задніх — по-перше, це в мотивації, вважає Ярослав Філімонов.

— Ми захищаємо свою країну, а вони незрозуміло, що тут роблять, по унітази приходять і воюють просто за гроші. Тобто, це такий вид заробітків у них. А, по-друге, ми їх точно переважаємо інтелектуально з огляду на те, що за майже три роки повномасштабного вторгнення зуміли мобілізувати суспільство і видати таку кількість новинок і рішень, — наголошує СЕО компанії Kvertus.

Він чесно визнав, що першими застосовувати "мирні" FPV-дрони у бойових умовах почали українці.

— Застосовувати [на війні] дрони аграрні — почали українці. Ставити скиди на DJI Mavic 3 — почали українці. Засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби, тобто "глушилки". — Ред.) ставити на техніку теж почали, — перераховує Ярослав Філімонов. — Тобто ми багато чого робимо перші, але з огляду на те, що в Україні недостатньо ресурсів — ми просто програє́мо гонку масштабування.

Нагадаємо, раніше СЕО компанії Kvertus назвав "Телеграфу" три способи захисту критичної інфраструктури від ударів ворожих дронів.

Також ми писали, що дрон вітчизняної розробки Vampire, також відомий як "Баба-Яга", бере до 20 кілограмів боєприпасів. Він був створений для обприскування посівів, але згодився на війні.