У Росії пролунали вибухи біля бази Північного флоту (відео)

Один із вибухів потрапив на відео

У середу, 18 грудня, у Мурманській області Росії пролунали сильні вибухи неподалік головної військово-морської бази Північного флоту.

Про це повідомляє Агентство. Новини. Вибухи чули жителі Мурманська та розташованого за 12 кілометрів від нього Сєвєроморська, де базується флот. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

Вибухи пролунали приблизно о 17:30 за місцевим часом – один із них потрапив на відео. Місцеві жителі зазначають, що хвилі від вибухів відчули на відстані кількох десятків кілометрів.

Тим часом норвезьке видання The Barents Observer пише, що вибух стався на околиці Мурманська. Крім головної бази Північного флоту ВМФ Росії там розташований військовий аеродром "Сєвероморськ-1" — на ньому базуються винищувачі, бомбардувальники та ескадрильї гвинтокрилів Ка-27.

Крім того, там розташовані відкритий склад зброї, установки з мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби.

Північний флот є оперативно-стратегічним об’єднанням Військово-морського флоту Росії. Його командувачем є віце-адмірал Костянтин Кабанцов, а флагманом флоту — важкий авіанесучий крейсер "Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 5 грудня у столиці Чечні, місті Грозному, пролунав вибух через атаку безпілотного літального апарату розміром із літак. Удару нібито зазнала база ОМОНу.