Перед Україною стоїть важливий вибір щодо війни, — Блінкен

Київ має ухвалити рішення щодо війни, заявив держсекретар США

Україна має ухвалити важливе рішення — воювати далі з Росією, або вести переговори про укладення миру.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. В інтерв’ю MSNBC Morning він наголосив, що ще одним фундаментальним питанням є те, чи Росія готова на переговори.

У той же час, якщо ситуація дійде до переговорів, то варто переконатися в тому, що Україна і адміністрація Трампа матимуть сильну переговорну позицію, зазначив Блінкен.

За його словами, Україна повинна мати сильні позиції на полі бою, а для цього їй потрібна необхідна кількість боєприпасів, ресурсів та навчених бійців.

Також на Росію потрібно далі продовжувати чинити тиск, зазначив Блінкен.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні потрібно ухвалити складне рішення про зниження мобілізаційного віку для відображення російської агресії. У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Україна не компенсуватиме нестачу обладнання, озброєння та підготовки кров’ю молодих солдатів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Росія не погоджується закінчувати війну з Україною, якщо не будуть виконані її умови. Про це заявив постпред РФ в ООН Василь Небензя.