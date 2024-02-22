Як захистити автомобіль від викрадення: ефективні поради водіям

100% "панацеї" вирішення цієї проблеми немає, але підвищити шанс залишитися з машиною — можна

Кожен водій бодай раз замислювався про те, як краще захистити свій автомобіль від викрадення. Враховуючи те, що ця практика є досить розповсюдженою, то і підготуватися слід належним чином.

"Телеграф" зібрав для автомобілістів поради, як можна вберегти свою машину від чужих рук, не витрачаючи разом із цим купу грошей. Одразу зазначимо, що на 100% захистити свою "залізну ластівку" не можна, проте можна суттєво підвищити шанс на те, аби потім вам не довелося звертатися до правоохоронних органів.

По-перше, у зловмисників існує достатньо схем для викрадення авто. Найпопулярнішим видом є "пряме викрадення" — коли бандит просто зламує замок машини, розблоковує двигун та їде. Також він може скористатися "кодграбером", який за кілька секунд зчитує код з ключа та просто відкриває авто.

Звісно, найпопулярнішим варіантом є встановити сигналізацію. Проблемою може стати те, що важко знайти дійсно гарний охоронний комплекс. Тому, до цього питання треба підходити свідомо й обирати сигналізацію під своє авто. Адже кожна машина має свої особливості та слабкі місця, які потрібно прикрити.

Другим варіантом захистити авто є встановлення додаткового імобілайзера. Якщо викрадач зчитав "кодграбером" ключ і вже заліз до авто, то тоді проблеми для нього не закінчуються, бо йому потрібно зчитати дані не тільки з ключа, а ще й з так званої "мітки", адже саме без неї автомобіль просто не заведеться. Ще один факт, який говорить на користь "мітки" — це захист на світлофорах та стоянках. Якщо водія витягнуть з авто, а "мітка" схована у кишені, тоді на злодія чекає розчарування і за кілька метрів авто просто зупиниться.

Також ефективним та водночас бюджетним методом буде прихована кнопка. Її особливістю є те, що вона замикає електричний ланцюг, відповідальний за запуск двигуна. Для того, щоби завести авто, недостатньо буде скористатись запалюванням, треба буде ще натиснути кнопку, врізану у місці, яке знаєте тільки ви. Звісно, що про її наявність не знає злодій, а на те, щоб її знайти — треба час.

Допоможе вам захистити авто й механічне блокування. Ним ви можете заблокувати коробку передач та кермо. Щоб обійти цю систему, треба зробити деякі маніпуляції, на які потрібні час та дуже багато бажання. Ну і куди ж без традиційного страхування. Утім, пам’ятайте про нечесні страхові компанії, обов’язково перевіряйте їх на сайті МТСБУ.

Загалом, чим більше систем охорони, тим довше зловмисник буде викрадати авто. Тож, ваше завдання встановити різні "пастки" та сподіватися, що йому не вдасться "підкорити" вашу машину або йому просто може набриднути.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які існують плюси та мінуси різних способів щодо захистку машини від угону. Грабіжника може зацікавити як вміст салону, так і сам автомобіль.