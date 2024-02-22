У Раді підготували нові штрафи за порушення ПДР: на що чекати водіям

Грошове покарання за це діє в низці країн ЄС

В Україні можуть з'явитися нові штрафи за порушення ПДР. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

Так, йдеться про документ №11029. У ньому пропонують карати водіїв за перевищення середньої швидкості руху. Наразі ці норми діють у ПДР в більшості країнах Євросоюзу. Зокрема, йдеться про Польщу, Італію, Німеччину, Австрію та інші.

Для визначення, чи порушено правила щодо швидкості руху, буде обчислюватися середня швидкість автомобіля на певній ділянці дороги. Це визначатиметься як відстань, яку авто пройшло, поділена на час, який це зайняло. Якщо ця середня швидкість перевищить установлені норми, то це буде порушення. Таким чином, гальмування перед камерою автофіксації не убезпечить порушника від покарання.

Щодо штрафів, то йдеться про покарання 340 гривень за перевищення на 20 км/год та 1700 гривень — за перевищення на 50 км/год. Вимірювати середню швидкість будуть спеціальними технічними засобами, до яких входять камери фото- та відеофіксації, за допомогою пристроїв, які працюють за принципом "відстань/час"- зафіксована не менш ніж двома зонами контролю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, за які порушення ПДР можна оплатити лише 50% штрафу. Утім, якщо водій зробить помилку, то доведеться віддати вдвічі більше.