Що робити, якщо дитина випадково замкнулась в машині: як швидко відчинити (відео)

Потрібно не панікувати, а діяти дуже швидко

Інколи буває, що автомобіль зачинився, коли усередині є дитина. Або ж малюк щось натиснув і двері заблокувались.

У такій ситуації потрібно діяти розсудливо і негайно. Розповідаємо про кілька кроків, що допоможуть у подібній ситуації.

Що робити, якщо дитина залишилась в зачиненому авто?

Не панікуйте. Ситуація вже відбулася, і тепер важливо зосередитися на швидкому та безпечному розв'язанні проблеми. Найшвидший та найнадійніший спосіб – викликати майстра з ремонту автомобіля, який має необхідні інструменти для відкриття дверей.

Далі оцініть ситуацію. Перевірте, чи є можливість відкрити двері чи вікна. Використовуйте шматок дроту, вигнутого у вигляді гачка, якщо можна дотягнутися до ключів або відкрити замок. Якщо майстра чекати довго, а самостійно автомобіль ніяк не відчинити, потрібно викликати службу екстреної допомоги. Зателефонуйте до поліції або ДСНС. Якщо на вулиці літо і спека, час йде на хвилини. У такому випадку потрібно розбити скло автомобіля, щоб забезпечити доступ повітря до дитини.

Якщо допомога уже близько, потрібно заспокоїти дитину, для якої це теж стрес. Для цього постійно розмовляйте з нею. Можна увімкнути мультики на телефоні чи планшеті, щоб дитина відволіклася.

Існує ще один дієвий спосіб відчинити автомобіль. Для цього знадобиться звичайний скотч або ізострічка. Наклейте скотч, як показано у відео. Далі потягніть за його "хвостик" і опустіть скло. Так ви зможете просунути руку, щоб відкрити дверку авто зсередини.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо заблокувалось кермо в авто. Треба знати деякі нюанси, щоб не втрапити у неприємну ситуацію.