Как защитить автомобиль от угона: эффективные советы водителям

100% "панацеи" решения этой проблемы нет, но повысить шанс остаться с машиной — можно

Каждый водитель хотя раз задумывался о том, как лучше защитить свой автомобиль от угона. Учитывая то, что эта практика достаточно распространена, то и подготовиться следует должным образом.

"Телеграф" собрал для автомобилистов советы, как можно уберечь свою машину от чужих рук, не тратя вместе с этим кучу денег. Сразу отметим, что на 100% защитить свою Цжелезную ласточку" нельзя, однако можно существенно повысить шанс на то, чтобы потом вам не пришлось обращаться в правоохранительные органы.

Во-первых, у злоумышленников существует достаточно схем для угона авто. Самым популярным видом является "прямой угон" — когда бандит просто взламывает замок машины, разблокирует двигатель и уезжает. Также он может воспользоваться "кодграббером", который через несколько секунд считывает код с ключа и просто открывает авто.

Конечно, наиболее популярным вариантом является установка сигнализации. Проблемой может стать то, что тяжело найти действительно хороший охранный комплекс. Поэтому к этому вопросу нужно подходить сознательно и выбирать сигнализацию под свой автомобиль. Ведь у каждой машины есть свои особенности и слабые места, которые нужно прикрыть.

Вторым вариантом защитить авто является установка дополнительного иммобилайзера. Если угонщик считал "кодграббером" ключ и уже залез в авто, то тогда проблемы для него не заканчиваются, потому что ему нужно считать данные не только с ключа, но и из так называемой "метки", ведь именно без нее автомобиль просто не заведется. Еще один факт, говорящий в пользу "метки" — это защита на светофорах и стоянках. Если водителя вытащат из авто, а "метка" спрятана в кармане, тогда вора ждет разочарование и через несколько метров авто просто остановится.

Также эффективным и одновременно бюджетным методом будет скрытая кнопка. Ее особенностью является то, что она замыкает электрическую цепь, ответственную за запуск двигателя. Для того чтобы завести авто, недостаточно будет воспользоваться зажиганием, нужно будет еще нажать кнопку, врезанную в месте, которое знаете только вы. Конечно, о ее наличии не знает вор, а для того, чтобы ее найти — нужно время.

Поможет вам защитить авто и механическая блокировка. Им можно заблокировать коробку передач и руль. Чтобы обойти эту систему, нужно сделать некоторые манипуляции, на которые нужно время и очень много желания. Ну и куда без традиционного страхования. Впрочем, помните о нечестных страховых компаниях, обязательно проверяйте их на сайте МТСБУ.

В общем, чем больше систем охраны, тем дольше злоумышленник будет угонять авто. Итак, ваша задача установить разные "ловушки" и надеяться, что ему не удастся "покорить" вашу машину или ему просто может надоесть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие существуют плюсы и минусы разных способов по защите машины от угона. Грабителя может заинтересовать как содержимое салона, так и сам автомобиль.